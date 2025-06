Venus d'Iran pour être soignés en Turquie, un couple de lions retrouve la santé grâce au platine implanté dans leurs pattes.

Les soigneurs des deux lions arrivés malades croient en leur capacité à se reproduire et de se reproduire après les soins qui leur ont été fournis.

Chaque année, le 10 août est célébré comme la "Journée mondiale du lion" afin d'attirer l'attention sur le déclin de la population de ce grand félin.

Le couple de lion est suivi au "Park Of Istanbul Nature and Life Complex" d'Istanbul.

Le lion mâle a été plaqué de platine au niveau ses pattes arrière, tandis que sa compagne en a reçu au niveau des quatre pattes .

Burak MemiMemisogluoğlu, président du conseil d'administration de Park Of Istanbul, a déclaré que les lions, qui ont été blessés après une grave chute lorsqu'ils n'étaient encore que des lionceaux.

Après leur arrivée en Turquie, les deux animaux ont été traités pendant environ quatre mois à l'hôpital animalier de la faculté vétérinaire de l'université d'Istanbul-Cerrahpasa, ensuite ils ont été transférés au centre de réhabilitation animale de Çekmeköy.

Le biologiste Erdogan Sevinç, qui s'occupe des animaux, a déclaré que les lions ont bénéficié d'un espace de vie dans le centre de réhabilitation du Park Of Istanbul.

Les lions vivent dans le centre depuis 5 ans. "Bien que notre lionne marche en boitant légèrement, les deux ont progressivement retrouvé la santé. Ils sont actuellement en bonne santé.", a affirmé Sevinç qui précise que l'espérance de vie des lions dans leur habitat naturel est plus courte.

Alors que les mâles vivent entre 8 et 10 ans et les femelles entre 12 et 16 ans, leur espérance de vie moyenne peut aller jusqu'à 25 ans dans des centres de vie sécurisés.