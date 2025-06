Au total, 30 entreprises du secteur public et privé ont été nominé à savoir : la Rawbank, PHC, Vlisco, Finca, Glencore, Vodacom, GGA, ITM, Apcongo, Liquid, Activa, Equity BCDC, BGFBank DHL, CIMCO, Africel, Bralima, Sunu Assurance et autres…

Chaque entreprise s'est engagé à soutenir les initiatives d'autonomisation des femmes en vue de valoriser l'entrepreneuriat féminin.

En outre, lors de cette cérémonie , l'Association des Femmes Entrepreneurs du Congo a remis des brevets aux femmes qui ont suivi une formation sur les principes d'autonomisation des femmes.

Cinq femmes issues du regroupement ont été récompensés avec une somme de 2.250.000 Francs congolais à 1.250.000 Francs Congolais (950 dollars à 1000 dollars) pour booster leurs affaires.

Dans un message partage sur Twitter rebaptisé X, Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolaise a félicité les organisatrices de cet évènement qui honore la femme congolaise.

"C'est une première édition, l'année prochaine nous ferons la deuxième, on a primé 30 entreprises sur la RSE et le WEPs, mais nous voulons aller au delà ", a déclaré Betty Mulanga, coordonnatrice de L'AFEECO.

M. Mulanga précise que ça n’a été pas facile parce que le groupe a travaillé sur un court délai et il y avait beaucoup de défi à relever.

Tenue dans le cadre du Forum et Exposition axés sur les principes d'autonomisation (WEPs) et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), cette activité avait pour but de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes auprès des entreprises du secteur public et privé.

D’après le récent rapport conjoint sur l’autonomisation économique des femmes publié par la Banque mondiale, 6,4 % des femmes ont un emploi salarié contre 23,9 % des hommes en République Démocratique du Congo (RDC).