Par Abdulwasiu Hassan

Le coup d'État au Niger s'avère être un test de patience et de persévérance pour l'écosystème démocratique, les blocs régionaux comme l'Union africaine, la CEDEAO et l'Union européenne étant contraints de se rabattre sur un plan B.

Les putschistes sont restés inflexibles face aux appels, aux pressions et même aux menaces d'action militaire visant à leur faire abandonner le pouvoir.

Les acteurs non étatiques, tels que les chefs traditionnels et religieux, sont désormais chargés de mettre fin au statu quo après que les efforts diplomatiques conventionnels déployés par les organismes régionaux se sont avérés plus difficiles à mettre en œuvre.

Les chefs religieux et traditionnels du Nigeria font équipe avec leurs homologues du Niger pour tenter une médiation.

L'ancien émir de Kano, Muhammadu Sanusi II, a pu rencontrer le chef de la junte militaire nigérienne qui a pris les rênes du pays, Abdourahmane Tchiani, le 9 août, un jour après que la junte a refusé aux représentants de l'UA, de l'ONU et de la CEDEAO l'autorisation d'atterrir dans le pays.

Auparavant, la CEDEAO avait envoyé le président de la République du Bénin, Patrice Talon, l'ancien chef d'État militaire du Nigeria, Abdulsalami Abubakar, et le président général du Conseil suprême des affaires islamiques du Nigeria, le sultan Sa'ad Abubakar, pour s'entretenir avec la junte nigérienne. La junte a rapidement repoussé l'initiative.

Alors que Sanusi II, qui est également le Khalife de l'ordre Tijjaniya au Nigeria, rencontrait le chef militaire au Niger, le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, donnait aux dirigeants des associations islamiques de son pays l'autorisation de jouer un rôle de médiateur dans la crise nigérienne.

"Les interventions se poursuivent et nous continuerons à faire de notre mieux pour réunir les deux parties afin d'améliorer la compréhension. L'heure est à la diplomatie publique. Ce n'est pas une question que nous laisserons au gouvernement", a déclaré M. Sanusi II à la presse à Abuja, après avoir donné au président nigérian des informations sur son voyage au Niger.

Une avancée rapide

"Tous les Nigérians et tous les Nigériens doivent être impliqués dans la recherche d'une solution qui fonctionne pour l'Afrique, qui fonctionne pour le Niger et qui fonctionne pour l'humanité", a-t-il ajouté.

Samedi, la junte militaire nigérienne a déclaré qu'elle était ouverte au dialogue avec le bloc régional ouest-africain de la CEDEAO. C'est la première fois que les dirigeants du coup d'État indiquent qu'ils ouvrent la porte à des discussions avec l'organisme régional.

Cette déclaration fait suite à la visite d'une délégation d'érudits islamiques influents du Nigeria voisin, qui ont rencontré le chef de la junte, le général Abdourahmane Tchiani, à Niamey.

Le premier ministre nigérien nommé par la junte, Ali Mahamane Lamine Zeine, a déclaré aux journalistes à Niamey que le général Tchiani avait donné son feu vert à des pourparlers avec la CEDEAO.

A la question de savoir si la junte était prête à dialoguer avec la CEDEAO, le Premier ministre a répondu : ''Oui, bien sûr. C'est exactement ce que le dirigeant de notre pays leur a dit, il n'a pas dit qu'il n'était pas ouvert au dialogue.''

"Nous nous sommes mis d'accord et le dirigeant de notre pays a donné le feu vert au dialogue. Ils vont maintenant retourner informer le président nigérian de ce qu'ils ont entendu de nous..... Nous espérons que dans les prochains jours, ils (la CEDEAO) viendront ici pour nous rencontrer afin de discuter de la manière dont les sanctions imposées contre nous seront levées'', a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a qualifié les sanctions de la CEDEAO, qui ont commencé à causer des difficultés, d'"injustice" et de contraires aux règles de l'Union. Il a cependant déclaré que la levée des sanctions n'était pas une condition préalable aux pourparlers.

Le chef de la délégation des érudits islamiques, Sheikh Abdullahi Bala Lau, a déclaré aux journalistes qu'ils étaient au Niger pour une "mission de réconciliation". Il a déclaré qu'ils avaient dit au chef de la junte que le dialogue était important pour résoudre la crise.

Sheikh Lau a déclaré qu'avant leur voyage au Niger, ils avaient dit au président nigérian Bola Tinubu, qui est également le chef de la CEDEAO, que l'utilisation de la force pour renverser le coup d'État n'était pas appropriée.

L'érudit islamique a déclaré que leur mission à Niamey avait été "couronnée de succès", en référence à l'obtention d'un engagement de dialogue de la part de la junte. Il a toutefois précisé qu'ils n'avaient pas rencontré le président déchu Mohamed Bazoum car cela ne faisait pas partie de leur mission.

Le président nigérian Bola Tinubu, qui préside actuellement la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a approuvé l'effort de médiation des chefs religieux.

Bien qu'ils n'aient pas de rôle politique défini par la Constitution, les chefs traditionnels et religieux ont un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique.

Une histoire commune

Le Niger, comme le nord du Nigeria, est un pays à majorité musulmane où le haoussa, la langue véhiculaire de son voisin, est tout aussi largement parlé.

Certaines parties du Niger et du nord du Nigeria constituaient une bande de terre haoussa précoloniale qui comprenait des États sous le califat de Sokoto et d'autres qui n'en faisaient pas partie.

La machine coloniale britannique a pris le contrôle de la plus grande partie de ce qui était sous le califat de Sokoto, tandis que les Français contrôlaient le reste.

Après l'indépendance, chaque partie du pays haoussa a adopté la lingua franca de leurs maîtres coloniaux respectifs, les Anglais et les Français, comme langue officielle.

Le fossé linguistique n'a cependant pas pu rompre les relations religieuses et sociales entre les deux communautés.

Un pont religieux

Tout cela explique peut-être pourquoi les chefs traditionnels et religieux semblent avoir une telle influence sur les efforts déployés pour résoudre la crise nigérienne.

Le professeur Sani Fagge, du département de sciences politiques de l'université Bayero de Kano, pense que le coup d'État du Niger pourrait servir de catalyseur pour souligner l'importance de ce qu'il est convenu d'appeler le leadership traditionnel.

"Si vous regardez le Nigeria et le Niger, il s'agit du même peuple. Ils formaient un seul peuple avant le colonialisme. Il y a donc un respect commun pour les chefs traditionnels et religieux. Nous allons les voir avoir un impact plus important que la gouvernance formelle", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

Le Dr Aminu Hayatu, de la même université, pense que la raison pour laquelle les militaires semblent écouter les chefs traditionnels est que ces derniers ne profèrent pas le genre de menaces d'intervention militaire formulées par la CEDEAO.

"Les chefs traditionnels, en tant qu'acteurs non étatiques, constituent un très bon point de ralliement pour ces discussions diplomatiques", a-t-il déclaré.

"Ce n'est pas que la junte militaire écoute davantage les chefs traditionnels que les régimes démocratiques d'Afrique ou de la CEDEAO. Mais l'approche des chefs traditionnels est une alternative à l'usage de la force. La junte les considère comme des partenaires de progrès et des interlocuteurs de paix que l'on peut écouter".

Limites

Depuis que les chefs traditionnels et religieux ont commencé à faire des efforts de médiation dans la crise, la question que se posent les observateurs est la suivante : jusqu'où peuvent-ils aller dans la résolution de la crise ? Jusqu'où peuvent-ils aller dans la résolution du conflit ?

Si certains pensent qu'ils peuvent résoudre le problème, d'autres ne sont pas aussi optimistes.

Le professeur Fagge, pour sa part, pense qu'étant donné l'influence des chefs traditionnels et religieux dans les deux pays, ils peuvent contribuer à résoudre la crise, à condition qu'ils bénéficient d'un soutien total.

"La raison pour laquelle l'équipe d'Abdulsalami et du sultan a reçu un accueil glacial est que la CEDEAO a adopté un ton menaçant. Par ailleurs, le sultan est très respecté au Nigeria et au Niger", a-t-il déclaré.

Le Dr Hayatu met toutefois en garde contre le fait que la diplomatie par l'intermédiaire des chefs traditionnels et religieux ne peut pas apporter de solution immédiate, comme l'espèrent de nombreuses personnes.

"Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de discussions. Les chefs traditionnels pourraient engager des pourparlers avec les chefs militaires, mais cela ne signifie pas que ces derniers vont abandonner le pouvoir. Rien n'indique que cela puisse se produire prochainement", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

"Même si cela se produit, le premier défi sera de les convaincre de lancer un nouveau processus électoral au Niger afin que les rênes puissent être rendues à un gouvernement démocratiquement élu".

Selon M. Hayatu, la seule option que les chefs traditionnels peuvent présenter à la junte militaire n'est pas de renoncer au pouvoir, comme certains voudraient le croire. L'option est de continuer à s'engager politiquement avec la junte et de la convaincre d'organiser des élections plus tard.