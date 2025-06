Par Paulıne Odhıambo

Dans les salons de coiffure du monde entier, les petites filles pointaient du doigt sa photo sur la boîte, disant qu'elles voulaient être coiffées comme elle. Vingt et un ans plus tard, le visage de Natalie Githu figure toujours sur la boîte, bien qu'elle porte désormais ses cheveux au naturel, et qu'elle ait été confrontée à la discrimination pour cette raison.

"J'ai fait la publicité pour Dark 'n Lovely quand j'avais environ quatre ans ; je ne savais donc pas grand-chose sur les soins capillaires. Mais je peux dire que mes cheveux étaient très sains parce que ma mère travaillait dans le secteur des soins capillaires". Natalie, aujourd'hui âgée de 25 ans, raconte à TRT Afrika : "C'est comme ça que j'ai décroché le contrat".

"Les gens me demandent toujours si ce sont bien mes cheveux sur la boîte. Ils se demandent si j'avais une extension de cheveux ou une perruque sur la tête pour ce shooting. Je leur réponds que ce sont mes cheveux à 100 % - c'est dire à quel point ils étaient en bonne santé !'''.

Les parents de Natalie sont kenyans, mais elle est née à Johannesburg, en Afrique du Sud, où elle a travaillé comme mannequin pendant près de 15 ans. Sa mère l'accompagnait sur la plupart des tournages en tant que chaperon et coiffeuse.

Natalie raconte qu'elle s'est souvent fait lisser les cheveux chimiquement pour nombre de ses prestations de mannequin, notamment pour la publicité Dark 'n Lovely de L'Oréal, le premier fabricant mondial de cosmétiques, dont les ventes mondiales dépasseront les 40 milliards de dollars en 2022, selon Forbes.

Stéréotypes et défrisants

Ce n'est pas pour rien que le produit soutenu par Natalie figure parmi les meilleures ventes de l'entreprise sur le continent. Les cheveux afro-texturés continuent d'être stéréotypés et stigmatisés dans le monde entier, ce qui alimente constamment le marché des lisseurs.

Les défrisants chimiques sont des produits utilisés pour redresser les boucles et les spires des cheveux et constituent souvent une bonne solution pour les personnes ayant des cheveux crépus.

Mais les défrisants ont parfois des effets secondaires tels que des picotements, des brûlures et, dans certains cas, la chute des cheveux. Bien que de nombreuses personnes optent désormais pour des méthodes de défrisage plus naturelles, les défrisants restent très demandés.

Selon la Harvard Business Review, même dans les endroits où il existe des mesures de protection contre la discrimination capillaire fondée sur la race, les femmes noires sont les plus touchées par les préjugés capillaires.

C'était aussi la réalité de Natalie, qui se lissait souvent les cheveux non seulement pour faire du mannequinat, mais aussi pour se conformer aux règles strictes en matière de coiffure à l'école.

"J'étais dans une école de filles à prédominance blanche et, selon notre règlement, les cheveux devaient être attachés en queue de cheval ou en chignon de ballet. Les afros n'étaient pas autorisés à l'époque", raconte-t-elle.

Cela signifie que les filles qui voulaient porter leurs cheveux dans les styles approuvés par l'école utilisaient souvent des défrisants chimiques pour obtenir ce style. "En grandissant, je n'ai jamais vraiment considéré mes cheveux comme une forme d'identité jusqu'au lycée, où j'ai commencé à prêter attention à la façon dont les cheveux noirs étaient perçus dans certains espaces", explique Natalie.

Elle se souvient s'être constamment comparée à ses camarades de classe caucasiens, qui pouvaient simplement attacher leurs cheveux pour nager, sans avoir besoin de graisser leur cuir chevelu ou de recourir à une quelconque coiffure protectrice."Pour ma part, je portais souvent mes cheveux en tresses, car c'était la coiffure la plus facile à entretenir pour moi.Même les coiffures tressées proposées aux jeunes filles noires étaient limitées.''

"Les filles blanches pouvaient se teindre les cheveux dans n'importe quelle couleur, mais nous n'avions pas le droit de tresser les nôtres dans une autre couleur que le noir, ce qui était assez injuste", déplore Natalie.

Elle se souvient d'une camarade de classe blanche qui s'est moquée d'elle parce qu'elle portait un bandeau sur ses tresses." Je portais mes tresses depuis un peu trop longtemps, mes cheveux naturels commençaient donc à pousser. En tant qu'élèves noires, nous portions parfois un bandeau pour cacher la repousse, afin que nos cheveux tressés soient toujours impeccables pour l'école", se souvient-elle.

Un jour, j'avais mis mon bandeau et l'une des filles blanches m'a dit : "Je ne comprends pas pourquoi les filles noires portent des bandeaux ; ce n'est pas comme si vous aviez une ligne de cheveux à garder intacte".

Natalie explique qu'elle n'a pas pris la peine de "répondre à son commentaire parce qu'il était manifestement raciste".

Campagne sur le campus

En août 2016, Zulaikha Patel, 13 ans, et ses camarades de classe de la Pretoria Girls' High School en Afrique du Sud ont lancé une campagne contre les politiques capillaires racistes dans leur école autrefois entièrement blanche.

Leur protestation a contribué à lancer une conversation mondiale sur la question de la discrimination capillaire dans les écoles sud-africaines, tout en aidant à braquer les projecteurs mondiaux sur une question que de nombreuses personnes noires dans le monde ont souvent vécue, mais dont elles n'avaient pas parlé.

"En onzième année, de nombreuses filles de mon école portaient fièrement leurs cheveux afros parce que les filles de Pretoria avaient lancé une conversation sur les coiffures noires", explique Natalie.

Personnellement, elle se sentait encore confinée dans une industrie du mannequinat qui l'obligeait souvent à se présenter aux séances de photos avec des cheveux préparés d'une manière qui les rendait difficiles à coiffer.

"À l'époque, neuf mannequins sur dix étaient blancs, on leur demandait donc souvent de se présenter avec les cheveux lavés et mouillés. C'est très bien pour un mannequin blanc, mais c'est difficile pour une personne noire, car ses cheveux deviennent crépus et emmêlés, et donc plus difficiles à coiffer, surtout si le coiffeur n'a pas l'habitude de travailler avec des cheveux noirs.'' explique Natalie.

Natalie passe au naturel

En 2018, Natalie a pris la décision d'arrêter complètement le défrisage chimique de ses cheveux.

"Je n'ai pas arrêté de défriser mes cheveux parce que je détestais les défrisants. J'ai eu beaucoup de chance d'aller chez des stylistes qui savaient comment défriser correctement les cheveux noirs. J'ai simplement pensé qu'il n'était pas nécessaire de défriser mes cheveux puisque j'avais décidé de me contenter de tresses. De plus, je me sentais belle avec mes tresses", explique Natalie.

Bien que le fait d'être unique et de se démarquer soit encouragé dans l'industrie du mannequinat, Natalie, qui avait jusqu'alors porté des perruques et des tissages pour son travail, craignait que l'agence de mannequins avec laquelle elle était sous contrat à l'époque n'approuve pas son nouveau look.

"Mais le fait d'avoir les cheveux tressés s'est avéré être la meilleure chose qui soit, car j'ai fini par décrocher plus de contrats grâce à mes tresses", explique Natalie, qui a défilé pour la SA Fashion Week et d'autres marques.

"J'ai même fini par passer une annonce en France, qui a très bien accueilli ma coiffure tressée. Je pense qu'ils m'ont embauchée parce que j'avais les cheveux tressés ; cela a donc joué en ma faveur".

Natalie est également devenue experte derrière la caméra et s'apprête à obtenir un diplôme d'études cinématographiques à l'université du Cap.

"La vie de mannequin a été très mouvementée, mais je préfère maintenant être derrière la caméra parce que je suis très intriguée par la narration visuelle. J'aimerais toujours faire partie de l'industrie du mannequinat, mais derrière la caméra", dit-elle.

"J'aime la polyvalence de nos cheveux noirs - ils donnent du pouvoir et sont toujours beaux, que vous les portiez naturels ou décontractés. Il ne s'agit pas seulement de cheveux, car des millions de femmes et de jeunes filles dans le monde entier peuvent se reconnaître dans la beauté de leurs cheveux", ajouteNatalie Githu.