"Malheureusement, les préoccupations que l'Azerbaïdjan a exprimées haut et fort pendant longtemps n'ont pas été prises en compte et, par conséquent, l'Azerbaïdjan a pris les mesures qu'il juge appropriées dans le cadre de ses droits souverains", a déclaré le ministère dans un communiqué.

L'Azerbaïdjan a appelé les pays et les organisations internationales qui ont fait des déclarations anti-azerbaïdjanaises à respecter sa souveraineté et son intégrité territoriale, notamment en ce qui concerne l'évolution de la situation au Karabakh et la route de Lachin, seule voie terrestre permettant à l'Arménie d'accéder à la région du Karabakh.

Malgré les pourparlers en cours sur un accord de paix après la guerre de 2020, les tensions entre Bakou et Erevan sont montées d’un cran ces derniers mois à propos de la route de Lachin et de l'établissement par l'Azerbaïdjan d'un poste de contrôle frontalier sur cette route.

Les critiques à l'encontre de l'Azerbaïdjan concernant la route de Lachin ne sont pas justifiées, a avancé Ankara qui a mis en avant "le maximum d'efforts" déployés par Bakou en toute bonne foi en ce qui concerne les considérations humanitaires, y compris le transport médical.

“Nous attendons de l'Arménie qu'elle évite les provocations, qu'elle reconnaisse l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Azerbaïdjan, qu'elle soutienne l'utilisation de la route '"Agdam-Khankendi" et d'autres moyens alternatifs pour répondre aux besoins de la population arménienne du Karabakh, et qu'elle soutienne les efforts de réintégration de la population arménienne d'Azerbaïdjan", a précisé le ministère.

La Turquie estime que pour garantir la paix et la stabilité dans la région, l'intégrité territoriale, la souveraineté et les efforts humanitaires de l'Azerbaïdjan doivent être soutenus et que les actions qui aggravent la situation doivent être évitées.