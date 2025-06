Le ministère turc de la Défense a annoncé, lundi, la neutralisation de trois terroristes du PKK/YPG dans le nord de la Syrie.

Les terroristes neutralisés préparaient une attaque dans les zones des opérations Rameau d'olivier et Source de paix, dans le nord de la Syrie, selon un communiqué de la Défense turque.

Depuis 2016, la Turquie a lancé trois opérations antiterroristes réussies à sa frontière dans le nord de la Syrie afin d'empêcher la formation d'un corridor terroriste et de permettre l'installation pacifique des populations. Il s'agit de de Bouclier de l'Euphrate lancé en 2016, Rameau d'olivier en 2018 et Source de paix en 2019.

Au cours de sa campagne de terrorisme de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est la branche syrienne du PKK.