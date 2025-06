Au moins 26 membres des forces de sécurité nigérianes ont été tués et huit blessés dans une embuscade tendue par des hommes armés dans le centre du Nigeria dimanche, ont indiqué à l'AFP deux officiers militaires ayant requis l’anonymat.

Un porte-parole de l'armée de l'air a indiqué qu'un hélicoptère secourant les blessés s'était écrasé lundi matin dans la zone où l'armée combat les groupes criminels, sans préciser si l'équipage et les passagers avaient survécu.

Les autorisés n’ont pas immédiatement commenté l'incident.

"Nous avons perdu 23 soldats, dont trois officiers, et trois civils de la JTF (milices d'autodéfense) dans l'affrontement, tandis que huit soldats ont été blessés", a déclaré la première source à la suite d'un "violent combat" le long de l'autoroute Zungeru-Tegina.

Un second officier a donné le même bilan et a indiqué que les bandits avaient également subi de "lourdes pertes", sans donner de détails. Il a également indiqué que la communication avait été perdue avec un hélicoptère de l'armée de l'air dépêché pour évacuer les victimes. 11 morts et 7 blessés se trouvaient à bord.

Un porte-parole de l'armée de l'air nigériane a confirmé que l'hélicoptère Mi-171 qui effectuait une "mission d'évacuation de blessés" s'était écrasé lundi après son décollage de Zungeru.

"L'appareil avait quitté l'école primaire de Zungeru en direction de Kaduna, mais on a découvert qu'il s'était écrasé près du village de Chukuba, dans la zone du gouvernement local de Shiroro, dans l'État du Niger", a déclaré le porte-parole Edward Gabkwet dans un communiqué.

Il a ajouté que des enquêtes préliminaires avaient été ouvertes sur les causes de l'accident.

Au Nigeria, des criminels connus sous le nom de "bandits" attaquent régulièrement des villages isolés dans le centre et le nord-ouest du pays où ils tuent et enlèvent des personnes pour obtenir une rançon.

Ces gangs, connus pour leurs enlèvements massifs d'écoliers, entretiennent des camps dans une vaste forêt située à cheval sur les États du Niger, de Kaduna, de Zamfara et de Katsina.