Les garde-côtes turcs ont secouru dimanche soir 27 migrants en situation irrégulière qui avaient été illégalement refoulés dans les eaux territoriales turques par les autorités grecques, selon des sources turques.

Les migrants d'origine afghane ont été secourus d'un canot pneumatique au large du district d'Ayvacik, dans la province du nord-ouest de Canakkale, d'après le commandement des garde-côtes.

Les 27 rescapés ont ensuite été confiés aux autorités provinciales chargées de l'immigration.

La Turquie et les groupes de défense des droits humains ont condamné à plusieurs reprises la pratique illégale de la Grèce consistant à repousser les migrants irréguliers, affirmant qu'elle viole les valeurs humanitaires et le droit international , en mettant en danger la vie des migrants vulnérables, y compris les femmes et les enfants.

La Turquie a été un point de transit clé pour les migrants en situation irrégulière cherchant à entrer en Europe pour commencer une nouvelle vie, en particulier ceux qui fuient la guerre et la persécution.