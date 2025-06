Le texte de la tablette donne des informations sur le "contrat de vente de la ville".

La catastrophe du 6 février, qui a causé d'importantes destructions dans la ville, a également touché le monticule du district de Reyhanli, où se trouvait Alalah, la capitale du royaume de Muqishem à l'âge du bronze moyen et tardif.

Dans le monticule, où certaines parties des vestiges des murs du palais ont été endommagées lors du tremblement de terre, des travaux de réparation et de protection ont été entrepris sous la direction du ministère de la Culture et du Tourisme.

Les travaux menés par M. Murat Akar, chef du département d'archéologie de la protohistoire et de la préhistoire du département d'archéologie de l'université Mustafa Kemal de Hatay, et de son équipe, ont permis de protéger le patrimoine culturel et de faire de nouvelles découvertes qui éclairent le passé.

Dans le cadre de ces travaux, l'équipe, en déblayant les décombres du mur, a trouvé une tablette cunéiforme en argile parmi les ruines.

Le premier examen de la tablette en langue akkadienne a révélé des informations sur l'accord conclu par Yarim-Lim, le premier roi connu d'Alalah, pour acheter une autre ville.

"C'était très excitant de voir qu'elle était intacte"

M.Murat Akar, chef des fouilles, a expliqué au correspondant d'Anadolu que la tablette trouvée dans les ruines, et datée de 3 800 ans, est intacte. "C'était très excitant de trouver une tablette intacte lors de l'enlèvement des décombres de plusieurs murs qui ont été détruits dans le monticule".

M. Akar a déclaré que l'histoire de l'artefact remontait à la période du bronze moyen.

"Nous constatons que les rois de cette région disposaient d'un pouvoir économique au cours de la période que nous définissons comme le bronze moyen. Cela se reflète dans les documents écrits avec des exemples surprenants ». Dans cette tablette, nous voyons que Yarim-Lim, le premier roi connu d'Alalah, voulait acheter une autre ville et a conclu un accord à cette occasion. Cela nous montre que les rois de cette région avaient le pouvoir économique et les moyens d’ acheter une autre ville".

L'œuvre porte également les noms des témoins de l'accord

La tablette contribuera également à la compréhension de la structure économique de l'époque.

"Sur la tablette, il y a probablement les noms de personnes importantes de la ville qui ont été témoins de cette vente. D'une certaine manière, nous constatons qu'il existait une liste de témoins à l'époque. L'artefact s'est avéré être un exemple extrêmement unique, en particulier pour comprendre la structure économique de cette période, les relations entre les villes, le modèle économique et politique", a-t-il expliqué.

M. Akar a précisé que l'artefact sera remis au musée après avoir été examiné.