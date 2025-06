C’est ce qui ressort d’un communiqué rendu public mardi par le bureau de presse du Kremlin, et repris par la chaîne locale « Russia Today ».

La présidence russe a fait savoir que Poutine s’est entretenu par téléphone avec Goïta. Les deux dirigeants ont discuté d'un certain nombre de questions bilatérales entre Moscou et Bamako et évoqué la situation actuelle au Niger, théâtre d’un coup d’État le 26 juillet.

Le dirigeant russe a souligné l’importance de régler la crise au Niger « uniquement par des moyens pacifiques politico-diplomatiques ».

Les militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier au Niger ont annoncé dimanche soir leur intention de juger le président déchu Mohamed Bazoum. Dans une déclaration lue par Amadou Abdourahmane, porte-parole du Conseil national pour la protection de la patrie (CNSP), il a été avancé que Bazoum devait être jugé pour « haute trahison » et « atteinte à la sûreté du pays ».

Jeudi dernier, les dirigeants de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), avaient ordonné le déploiement de la « force en attente » de l'organisation, sans dévoiler le calendrier ni les modalités d'une éventuelle opération militaire ouest-africaine au Niger.