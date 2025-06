Deux personnes ont été tuées lors d'affrontements violents ayant opposé deux principaux groupes armés dans la nuit de lundi à mardi dans la banlieue de Tripoli, forçant le seul aéroport civil de la capitale libyenne à suspendre les vols et évacuer ses appareils.

Les combats ont opposé la "Brigade 444" à la "Force al-Radaa" dans plusieurs secteurs de la banlieue Est de Tripoli, a indiqué mardi à l'AFP un officier du ministère de l'Intérieur ayant requis l'anonymat, une source hospitalière faisant état mardi de deux morts et de plus de 30 blessés.

Ces deux groupes sont parmi les plus influents à Tripoli, où siège l'un des deux gouvernements qui se disputent le pouvoir dans un pays miné, depuis la chute du régime Kadhafi en 2011, par des divisions alimentées par la prolifération de groupes armés aux allégeances mouvantes.

"Les tensions ont commencé" à l'annonce de "l'interpellation par al-Radaa du chef de la Brigade 444", a affirmé l'officier, précisant que "les forces étaient toujours mobilisées et les accès à l'aéroport de Mitiga fermés" mardi matin.

Des médias locaux ont fait état de véhicules blindés et de pickups armés déployés lundi soir dans plusieurs quartiers à l'est et au sud de Tripoli après l'interpellation du chef de la Brigade 444, Mahmoud Hamza, à l'aéroport de Mitiga, situé dans un secteur contrôlé par la Force al-Radaa.

Le trafic aérien suspendu

Des tirs nourris à l'arme lourde et légère ont retenti à Ain Zara, banlieue Est de Tripoli, avant de s'étendre à d'autres secteurs près de l'aéroport et de l'université de Tripoli, dans l'Est de la capitale, qui a annoncé la suspension des cours.

Mitiga, le seul aéroport civil, a suspendu le trafic aérien, dévié les vols vers Misrata, 200 km plus à l'est, et évacué les appareils stationnés sur la piste.

La Brigade 444 dépend du ministère de la Défense et est réputée comme étant la plus disciplinée. Elle contrôle notamment les banlieues sud de Tripoli mais aussi les villes de Tarhouna et de Bani Walid, sécurisant les routes reliant la capitale au sud du pays.

La Force al-Radaa est une puissante milice qui fait office de police à Tripoli et arrête aussi bien des jihadistes que des délinquants de droit commun. Elle se présente comme un organe de sécurité indépendant des ministères de l'Intérieur et de la Défense et contrôle le centre et l'est de Tripoli ainsi que la base aérienne de Mitiga, l'aéroport civil et une prison.