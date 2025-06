Par Mazhoun Idris

Bien avant l'avènement du cinéma dans les sociétés africaines, prospérait un riche patrimoine de folklore, de contes, de spectacles culturels, de pièces de théâtre, de pantomime traditionnel et de jeux de rôle dramatiques parmi les différentes communautés qui habitent le continent.

La culture africaine reste un mélange de couleurs, de sons, de claquements de mains, de chansons, de danses et de mascarades qui informent autant qu'ils divertissent. La scène de ces formes variées d'expression humaine pourrait être n'importe quoi, des places de village et des marchés nocturnes aux terrains de jeux communautaires et aux arrière-cours privées, en particulier sous la pleine lune.

Mais le Dr Ola Ifatimehin, professeur d'arts du spectacle et directeur de théâtre au Nigeria, sent une stagnation dans ce domaine qu'il trouve inquiétante, voire alarmante. "En fin de compte, le théâtre est un produit de la société, et chaque société a le genre de théâtre qu'elle mérite", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

Sans doute, mis à part les spectacles de musique et de danse, le théâtre en tant qu'art du spectacle dans la sphère sociale nigériane a été largement fréquenté dans les établissements d'enseignement et les bureaux culturels publics.

Les théâtres professionnels indépendants ne sont en plein essor que dans quelques grandes villes comme Abuja, Port Harcourt et Lagos, l'épicentre culturel généreux du pays.

"Le théâtre bénéficie d'un patronage dans les facultés des arts des universités nigérianes en raison des communautés étudiantes. Les parents assistent à des spectacles pour voir ce que font leurs pupilles, ce qui ajoute au cycle de subsistance", explique le Dr Ifatimehin, qui dirige le département de théâtre et des arts du spectacle à Université Bayero de Kano au Nigeria.

Susciter l'intérêt pour le théâtre parmi une jeune génération de Nigérians est une tâche ardue. Même le cinéma, dont on s'attendrait à être un média plus populaire que le théâtre, peine à maintenir son audience auprès de toute une génération de jeunes accros aux smartphones.

Le théâtre en tant qu'art de la scène n'apparaît plus guère dans les spectacles de talents, les auditions et autres espaces créatifs au-delà de la littérature et du théâtre hardcore.

L'exemple d'Arojah

Lorsque des professeurs d'arts du spectacle comme le Dr Ifatimehin dénoncent la simple existence de maisons de théâtre professionnelles au Nigéria, ils soulignent le faible mécénat des productions scéniques, la rareté des artistes formés aux nuances du théâtre et le manque d'auteurs dramatiques publiés.

Au milieu de la morosité, Arojah Royal Theatre est une tenue privée au Nigeria qui incarne un engagement envers l'excellence artistique, la préservation culturelle et l'engagement communautaire. Ce théâtre produit des œuvres théâtrales qui œuvrent à la promotion des arts et de la culture africaine.

"Arojah opère à Abuja, et nous nous concentrons sur la croissance et le maintien de la culture théâtrale au Nigeria, en particulier dans la capitale et ses environs", déclare le fondateur du théâtre royal d'Arojah, Om'Oba Jerry Adesewo.

Mais cela pourrait être un choc qu'Arojah n'ait pas sa propre maison de théâtre. L'administrateur culturel chevronné qui est également producteur et directeur artistique du théâtre confirme que leur concept s'intègre dans l'économie partagée de l'écosystème des entreprises de démarrage modernes.

Selon Adesewo, Arojah emmène les spectacles d'art là où ils sont adaptés, d'où l'absence de la nécessité d'avoir des salles de théâtre dans différentes villes ou lieux. La tenue affrète des espaces pour leurs performances, et ils ont eu "plus de 50 productions au cours des 15 dernières années".

Adesewo dit à TRT Afrika qu'aujourd'hui, "Arojah se vante d'exercer une influence positive sur les arts et la communauté nigériane. Certaines de nos productions acclamées incluent des pièces telles que ''la danse de la mort'', ''la danse sur sa tombe'' , ''le marais meurtrier'', ''ce que le chasseur a vu'', et ''l'attendant''.

Théâtre pour le développement

Il est contre-intuitif que les Africains aient relégué leur tradition théâtrale à l'arrière-plan alors qu'il s'agit d'un agent crédible de communication pour le changement social et comportemental. Lorsqu'il est utilisé de manière cohérente, le théâtre a la fonctionnalité d'éclairer, de divertir et d'éduquer.

"L'utilisation ciblée du théâtre a le pouvoir d'avoir un impact important sur notre développement socio-économique et politique, car le théâtre communique des problèmes complexes d'une manière facilement accessible", déclare le Dr Ifatimehim.

Adesewo est tout à fait d'accord sur le pouvoir du théâtre d'enrichir et de transformer en même temps. "Dans le domaine des arts africains, le Théâtre royal d'Arojah a, à travers ses performances artistiques, ses ateliers et ses collaborations, contribué à la réinvention et à la refonte des récits africains. Il a défié les stéréotypes et mis en valeur la diversité et la complexité des identités nigérianes et africaines", a-t-il dit.

Se référant à l'utilisation du théâtre dans le développement communautaire ou national, le Dr Ifatimehim dit qu'une façon d'y parvenir est de créer des pièces autour de thèmes et de les rendre accessibles au public.

"Dans le théâtre communautaire, nous visitons les communautés pour développer des pièces autour de leurs réalités socio-économiques et existentielles. Nous développons des messages qui font appel au changement de comportement. De cette façon, vous faites passer les gens de certaines attitudes à de nouveaux comportements. Le théâtre a du pouvoir", explique-t-il.

Si le théâtre royal d'Arojah doit être considéré comme la référence de ''l'entreprise théâtrale sociale'', le théâtre peut transcender les efforts artistiques pour contribuer activement à la société de manières diverses et significatives. "Les initiatives théâtrales pourraient jouer un rôle central dans l'engagement communautaire et favoriser un changement positif", déclare le Dr Ifatimehim.

Besoin de pérenniser

Le théâtre sert de plate-forme vitale aux artistes pour montrer leurs talents, partager leurs points de vue et se connecter avec le public aux niveaux local et mondial. Tout en nourrissant les talents, le théâtre contribue au développement d'un écosystème artistique dynamique qui favorise la croissance, l'amélioration des compétences et le dialogue interculturel.

Bien que le théâtre nigérian s'inspire du folklore traditionnel, la création de contenu original qui résonne avec le public contemporain est essentielle. Ainsi, trouver le juste équilibre entre tradition et innovation est essentiel pour soutenir la forme d'art.

Adesewo met l'accent sur des facteurs tels que l'augmentation du financement, qui provient actuellement principalement d'institutions culturelles à financement étranger telles que le Goethe-Institut, le Centre culturel français, le British Council et le Centre culturel coréen.

Le Dr Ifatimehin voit l'avenir du théâtre au Nigeria comme dynamique, mais avec une mise en garde. "Le théâtre ainsi que l'acte de visiter un théâtre sont deux cultures. Celles-ci doivent être promues, organisées et soutenues consciemment pour qu'elles prospèrent."