Par Brian Okoth

Ibrahim Traoré est aujourd'hui président du Burkina Faso, grâce à deux coups d'État en moins de neuf mois - janvier et septembre 2022.

Il est devenu le plus jeune chef d'État du monde en septembre, lorsque lui et d'autres officiers subalternes ont évincé le lieutenant-colonel Paul Henri Damiba, qui avait également accédé lui aussi à la présidence par un coup d'État en janvier.

Justifiant son coup d'Etat contre le président Damiba, Traoré a déclaré dans une allocution télévisée le 1er octobre 2022 que le chef de l'État assiégé n'avait pas réussi à s'attaquer au problème éternel de l'insurrection.

Damiba, 41 ans, avait été évincé par Traoré, qui était de sept ans son cadet et deux positions plus bas que lui dans la chaîne de commandement militaire.

Ascension fulgurante

Dans la hiérarchie militaire, Traoré est au grade de Capitaine. Il y a trois grades plus élevés que le sien dans la hiérarchie militaire. Il s'agit respectivement de commandant, lieutenant-colonel et colonel.

Étant une ancienne colonie française, le Burkina Faso a donc adopté la structure de commandement militaire de la France.

Alors que beaucoup de gens décrivent l'ascension de Traoré comme fulgurante, dans les cercles militaires, son ascension au sommet était imminente.

Après avoir occupé des postes relativement subalternes dans l'armée du Burkina Faso, Traoré a franchi une étape importante en 2014, lorsqu'il a été déployé au Mali en tant que soldat dans le cadre du programme de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSMA.

Dans le passé, des soldats de l'armée burkinabé ont déclaré à Radio Omega que Traoré, lors de son déploiement au Mali, "avait fait preuve de bravoure".

Agé de 26 ans à l'époque, Traoré a surmonté une "attaque complexe" par des extrémistes militants dans la région nord de Tombouctou, a déclaré une source anonyme à Radio Omega.

Attributs de leadership

La source a en outre déclaré que Traoré, qui était lieutenant à l'époque, faisait preuve de leadership, en se montrant notamment volontaire, courageux et proche de ses hommes".

Outre l'affectation au Mali, Traoré a également figuré en bonne place dans les combats contre l'insurrection dans son Burkina Faso natal entre 2019 et 2022. Il a été promu au grade de capitaine en 2020.

Peu de temps après avoir organisé un coup d'État contre l'administration de Damiba en septembre 2022, Traoré a reconnu que son âge - 34 ans - serait un sujet de discussion parmi ceux qui remettaient en question ses pouvoirs présidentiels.

« Je sais que je suis plus jeune que la plupart d'entre vous ici. Nous ne voulions pas ce qui s'est passé (coup d'État contre Damiba), mais nous n'avions pas le choix », a-t-il déclaré aux responsables gouvernementaux en octobre 2022.

L'éclat international sur lui semble s'être estompé jusqu'en juillet 2023, lorsqu'il accompagne 16 autres chefs d'État africains à Saint-Pétersbourg en Russie pour une rencontre avec le président Vladimir Poutine, qui avait organisé le Sommet Russie-Afrique.

"Unique en son genre"

Ses collègues présidents étaient vêtus de leurs costumes coûteux et sur mesure. Mais l'imposant Traoré, qui mesure un peu plus d'1.82 cm, s'est présenté en tenue de combat militaire, avec un béret rouge et des gants .

Alors qu'il passait devant les agents de sécurité qui saluaient les chefs d'État arrivant sur le lieu du sommet, Expo Forum, Traoré était l'un des rares, sinon le seul président en visite, à saluer en retour.

Pour Traoré, « le problème, c'est de voir des chefs d'État africains, qui n'apportent rien à des gens qui luttent, chanter la même chanson que les impérialistes qui nous appellent « milices ». En conséquence, ils finissent par nous qualifier de personnes qui ne respectent pas les droits humains ».

"Nous, chefs d'État africains, devons cesser d'agir comme des marionnettes qui dansent chaque fois que les impérialistes tirent sur nos ficelles."

« Nourrissons nos concitoyens »

Il est allé de l'avant pour fustiger les présidents africains qui "sont heureux de recevoir des cadeaux".

« Hier (27 juillet), le président Vladimir Poutine a annoncé que des céréales (gratuites) seraient expédiées en Afrique. Cela fait plaisir et nous vous disons merci pour cela. Mais c'est aussi un message adressé à nos chefs d'Etat africains.

« Au prochain forum, nous ne devons pas venir ici sans avoir assuré l'autosuffisance alimentaire de notre peuple. Nous devons apprendre de l'expérience de ceux qui ont réussi à y parvenir… », a déclaré Traoré.

Ses propos ont été comparés à ceux tenus au début des années 1980 par le vénéré Thomas Sankara, qui, tout comme Traoré, est monté à la présidence du Burkina Faso par un coup d'État.

"Sankara incarné"

Le 4 octobre 1984, Sankara, dans une tribune internationale tout aussi importante – l'Assemblée générale des Nations Unies – déclare : « Notre ambition économique est d'utiliser la force du peuple burkinabé pour fournir à tous deux repas par jour et boire eau."

Sur les réseaux sociaux, Traoré a été qualifié d'incarné par Sankara. Au milieu d'une famine majeure en Afrique de l'Ouest qui avait ravagé le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Niger au début des années 1980, Sankara a organisé un coup d'État contre les dirigeants français au Burkina Faso le 4 août 1983.

Le révolutionnaire panafricain irait de l'avant pour gagner le cœur de nombreux citoyens du Burkina Faso en introduisant des mesures pour lutter contre la dette extérieure et la faim extrême qui avaient causé des souffrances excessives.

Alors que la faim reste l'un des principaux défis du Burkina Faso aujourd'hui, l'insécurité est encore plus grave.

Traoré s'est engagé à lutter contre la violence extrémiste et a appelé au soutien de nouveaux alliés, dont la Russie. Il dit que ses soldats ont besoin de formation, d'équipement et de collecte de renseignements pour améliorer leur jeu contre les extrémistes militants.

Un long chemin à parcourir encore

Au milieu des éloges, certains observateurs politiques affirment que Traoré n'a pas encore fait quelque chose de concret pour que le peuple burkinabè suscite une forte approbation.

«Va-t-il faire mieux que son prédécesseur? En fait les dirigeants qui accèdent au pouvoir à la faveur d'un coup d'État doivent suivre les babines », a déclaré Chude à TRT Afrika.

"Il doit mettre certaines structures sur le terrain, de sorte qu'au moment où il quittera ses fonctions, les gens regarderont en arrière et diront : 'Eh bien, l'armée était aux commandes, mais sa direction n'était pas si mauvaise'", a-t-il ajouté.

Chude a également contesté la manière dont Traoré est monté à la présidence.

« Les coups d'État peuvent être très délicats et dangereux, surtout lorsque vous essayez de renverser un gouvernement militaire. On dit qu'il a travaillé en étroite collaboration avec Damiba, son prédécesseur. Certains le regarderaient et qualifieraient ses actions de trahison », a déclaré Chude.

Le commentateur des affaires publiques ajoute que la motivation de Traoré pour évincer Damiba reste floue.

"Nous n'avons pas une connaissance précise de ce qui le motive. Il pourrait être motivé par des intérêts égoïstes. Il pourrait également être motivé par un intérêt national authentique et patriotique », a déclaré Chude.

Retour triomphal

Après son voyage en Russie en juillet, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu un accueil grandiose par des milliers de Burkinabés dans les rues de la capitale, Ouagadougou.

Son parcours professionnel est significatif: Traoré a étudié dans une académie militaire locale et a ensuite rejoint l'armée en 2009, à l'âge de 21 ans. Il a acquis des compétences d'artillerie au Maroc.

Traoré s'est lancé dans une carrière militaire après avoir terminé ses études secondaires dans la ville de Bobo-Dioulasso, au sud-ouest du Burkina Faso. Les rapports indiquent qu'il est une "personne timide et réservée", mais "très intelligente".

Avant de retirer Damiba de ses fonctions, il était à la tête d'un régiment d'artillerie au Burkina Faso.

Immédiatement après le coup d'État de septembre 2022, Traoré s'est déclaré nouveau chef du Mouvement patriotique pour la conservation et la restauration, et cinq jours plus tard - le 6 octobre - il a annoncé qu'il était le nouveau président de transition du Burkina Faso.

Il a promis de rendre le pouvoir aux autorités civiles du Burkina Faso d'ici juillet 2024.