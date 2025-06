Le président de l'Angola, João Lourenço, succèdera à son homologue Félix Tshisekedi, Président de la République démocratique du Congo, à la présidence de la SADC, le bloc d'Afrique Australe.

Cette passation du pouvoir aura lieu lors du 43ᵉ sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui se tiendra jeudi 17 août à Luanda, la capitale de l'Angola.

Le président Félix Tshisekedi va céder la présidence de la SADC moment où la république démocratique du Congo fait face à des défis sécuritaires dans l'est du pays.

Sous le thème " le capital humain et financier : Les principaux facteurs pour une industrialisation durable dans la région de la SADC", la rencontre de cette année sera représentée par huit présidents de pays membres.

Lors de ses dernières sorties, Félix Tshisekedi avait fait savoir que la date pour l'arrivée de la force de la SADC en RDC n'était pas encore connue. Le conflit s'enlisant malgré la présence de la force régionale de l'Afrique de l'est (EAC), le dirigeant congolais compte sur un éventuel déploiement de forces de la SADC pour combattre les groupes armés qui sévissent dans l'est du Congo.

Le Sommet ordinaire de la SADC se tient chaque année et réunit les chefs d'État et de gouvernement des 16 États membres de la SADC, à savoir l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l'Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.

La SADC a son siège à Gaborone, au Botswana. Son objectif est de renforcer la coopération et l'intégration socio-économiques régionales, ainsi que la coopération politique et sécuritaire entre ses États membres.