Par Awa Cheikh Faye

Un tapis de course en bois dénommé “Desiré Run” et qui fonctionne avec la seule force de vos jambes, c’est ce qu’a fabriqué le congolais Désiré Kabengele SEBAZUNGU.

Le jeune homme de 26 ans, sportif accompli et passionné de mécanique a eu l’idée de mettre l’une de ses passions, la mécanique, au service de l’autre, la course à pied. Il fait en effet partie d’une équipe de marathoniens à Goma.

Il a fallu trois semaines à Désiré Kabengele pour réaliser son tapis roulant en bois, conçu pour être utilisé sans électricité. Le tapis qui a une durée de vie de 4 ans, est biodégradable et ne pollue pas l'environnement.

S’affranchir de l’insécurité

Désiré a déjà participé à plusieurs compétitions locales de course à pied. Mais la pratique de sport en plein air n’est pas aisée dans une zone en proie à l’insécurité.

"Notre milieu a beaucoup de problèmes et le sport n’a pas été épargné'', confie-t-il à TRT AFRIKA.

"Les coureurs traversent des difficultés pour s'entraîner régulièrement à cause de l’insécurité" ajoute le jeune homme.

Son tapis de course est conçu pour simuler la course ou la marche à pied sur le terrain et ainsi de s'affranchir des dangers liés à l’insécurité.

L’autre objectif de cet outil est de lutter contre les maladies cardiovasculaires en facilitant une pratique régulière et sécurisée du sport, notamment la course à pied matinale qui est une tradition dans la localité.

"La population de Goma a l’habitude de faire du sport le matin et il y a dans la zone beaucoup d’insécurité, ce qui fait que les gens ne peuvent pas faire du sport au quotidien comme ils le souhaitent. Le tapis en bois est un moyen de leur permettre de rester en forme et en bonne santé".

Comment ça marche?

Le tapis de course long de 120 cm pour une largeur de 64 cm et une hauteur de 115 cm est fabriqué dans du bois assez solide pour supporter de grandes charges et résister à la rupture.

Plusieurs lattes d’égales dimensions sont assemblées et constituent la surface du tapis. L'énergie musculaire fournie par le coureur se transforme en énergie mécanique de rotation et déplace les lattes dans un axe.

Il s’agit d’un prototype sans moteur, c’est donc la personne qui doit jouer le rôle du moteur. Désiré a complété une formation de quatre ans en électromécanique à l’ISTA-GOMA et continue de perfectionner son tapis roulant.

Même si l'accès aux financements publics et privés n'est pas une promenade de santé à Goma, Desiré reste convaincu qu'il va trouver les fonds nécessaires pour développer son tapis roulant en bois et en produire en quantité suffisante pour couvrir la demande en République Démocratique du Congo et ailleurs en Afrique.