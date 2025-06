Google prévoit de former 20 000 Nigérianes et jeunes Nigérians aux technologies numériques et d'accorder une subvention de 1,2 milliard de nairas (1,6 million de dollars) pour aider le gouvernement à créer un million d'emplois dans le secteur numérique au Nigéria.

Cela fait suite aux plans du Nigeria visant à créer des emplois numériques pour sa jeunesse, comme l'a annoncé le vice-président Kashim Shettima lors d'une réunion avec les dirigeants de Google Afrique à Abuja mardi. M. Shettima n'a pas fourni de date pour la création de ces emplois.

Google a déclaré qu'une bourse de sa branche philanthropique, en partenariat avec Data Science Nigeria et l'Initiative de l'industrie créative pour l'Afrique, financera le programme.

M. Shettima a déclaré que l'initiative de Google cadrait avec l'engagement du gouvernement à renforcer la participation des jeunes à l'économie numérique et que le gouvernement collaborait également avec les banques du pays dans le cadre de ce projet.

Le directeur de Google pour l'Afrique de l'Ouest, Olumide Balogun, a déclaré que l'entreprise allait engager des fonds, fournir des formations numériques aux femmes et aux jeunes au Nigeria, et permettre aux startups de se développer, ce qui créera des emplois.