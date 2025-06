Par Ovigwe Eguegu

La semaine dernière, les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont ordonné l'activation de la "Force en attente" de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Lors de l'événement, le président du Nigeria et actuel président de la CEDEAO a également souligné que la diplomatie est le « fondement de notre approche » au Niger.

Cependant, la déclaration du sommet, qui a mis la "Force en attente" sur le pied de guerre, a encore fait monter les enchères. Au début du sommet de la CEDEAO, la junte nigérienne a formé un gouvernement de transition composé principalement de civils.

L'émergence d'un nouveau gouvernement n'est pas seulement le signe d'une nouvelle consolidation du pouvoir, mais elle va également à l'encontre des demandes de la CEDEAO, des États-Unis et de l'UE pour la réintégration du président déchu Bazoum. La CEDEAO est maintenant dans une position où elle doit faire un grand pas, la question est de savoir si le coup sera diplomatique ou militaire ou une combinaison des deux?

Impasse diplomatique

Après le coup d'État du 26 juillet, la CEDEAO a imposé des sanctions contre le Niger et a donné un ultimatum d'une semaine à la junte pour ré-instaurer le président Bazoum. En réponse, le Mali et le Burkina Faso voisins ont publié une déclaration conjointe s'opposant au plan d'une éventuelle intervention militaire.

Les deux pays sont également dirigés par l'armée et ont déclaré que "toute intervention militaire contre le Niger sera considérée comme équivalente à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali".

Le 3 août a vu l'arrivée d'une délégation de la CEDEAO à Niamey dans le cadre des efforts de médiation, mais cette délégation n'est pas restée la nuit, et n'a pas non plus rencontré le putschiste Abdourahamane Tchiani ou le président déchu Mohamed Bazoum ; un piètre résultat de cette mission et un signe évident que les négociations sont dans l'impasse.

Le même jour, le Sénégal a déclaré sa volonté de fournir des troupes à toute mission de la CEDEAO au Niger et en réponse, la junte a déclaré que "toute agression ou tentative d'agression contre l'État du Niger verra une réponse immédiate et inopinée des Forces de défense et de sécurité nigériennes."

La crise au Niger a divisé la région entre les pays qui soutiennent la junte et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest qui expriment leur volonté d'explorer toutes les options pour « restaurer la démocratie » dans le pays.

Les intérêts étrangers ne peuvent être ignorés dans l'évaluation de la gestion de la crise par la CEDEAO et de la menace d'intervention militaire.

Les États-Unis ont également exprimé leur soutien à la CEDEAO et à ses actions, tandis que la junte aurait averti les diplomates américains que le président déchu Bazoum serait tué si une intervention militaire devait avoir lieu.

Au cours du week-end, des manifestants devant la base militaire française de Niamey ont appelé au retrait des troupes françaises du Niger. Et de l'autre côté de la frontière, dans la ville de Kano, au nord du Nigéria, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre une intervention militaire au Niger et appeler les dirigeants à trouver une solution diplomatique.

L'érosion de l'influence française

Ce coup d'État au Niger est le 6ème dans la région depuis 2020 et, tout comme les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, les raisons du renversement sont centrées sur la mauvaise gouvernance, la montée de l'insécurité et le manque de développement économique.

Un autre facteur a été le sentiment anti-colonial, en particulier envers la France, parmi les citoyens de ces pays, qui étaient sous l'influence coloniale à travers la soi-disant Françafrique.

En outre, le Niger joue un rôle essentiel dans les stratégies sahéliennes de la France, des États-Unis et de l'UE. Le Niger abrite une base militaire française et les États-Unis exploitent également une base de drones et une base aérienne, faisant du Niger la principale plate-forme d'AFRICOM et d'autres opérations militaires en Afrique de l'Ouest et du Nord.

Avec ces facteurs en place, il va de soi que ces alliés euro-atlantiques emploieraient des mesures pour inverser le coup d'État et rétablir le leadership préféré au Niger.

Il convient de noter que les tensions sont fortes et que l'incertitude persiste en Afrique de l'Ouest. Forte de sa "popularité" dans son pays et des appels contre une intervention de certains pays de la région, la junte continuerait probablement d'ignorer les demandes de la CEDEAO.

L'auteur, Ovigwe Eguegu, est analyste des politiques chez "Development Reimagined". Il se concentre sur la géopolitique avec une référence particulière à l'Afrique dans le contexte d'un ordre mondial en mutation.

Avertissement : Les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, points de vue et politiques éditoriales de TRT Afrika.