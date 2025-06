Au total, 62 travailleurs humanitaires ont trouvé la mort cette année dans le monde, ont déclaré les Nations unies, qui s'apprêtent à célébrer les 20 ans de l'attentat dévastateur perpétré contre le siège de l'ONU à Bagdad.

Les Nations unies célèbrent la Journée mondiale de l'aide humanitaire le 19 août de chaque année et se souviennent de l'attentat suicide qui a coûté la vie à 22 personnes, dont Sergio Vieira de Mello, alors haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme et chef de la mission de l'ONU dans ce pays.

Outre les 62 décès survenus cette année dans les zones de conflit, 84 travailleurs humanitaires ont été blessés et 34 ont été enlevés, selon la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires (Aid Worker Security Database), compilée par la société de conseil Humanitarian Outcomes. Le nombre de décès pour l'ensemble de l'année 2022 s'élève à 116.

Depuis plusieurs années, le Soudan du Sud est l'endroit le plus dangereux au monde pour les travailleurs humanitaires. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, au 10 août, 40 attaques avaient été perpétrées contre des travailleurs humanitaires dans ce pays, faisant 22 victimes.

Vient ensuite le Soudan, au nord, avec 17 attaques contre des travailleurs humanitaires et 19 morts depuis le début de l'année. Des chiffres aussi élevés n'avaient pas été enregistrés depuis le conflit du Darfour, qui a duré de 2006 à 2009.

Parmi les autres pays où des travailleurs humanitaires ont trouvé la mort figurent la République centrafricaine, le Mali, la Somalie, l'Ukraine et le Yémen.

"Les risques auxquels nous sommes confrontés dépassent l'entendement humain", peut-on lire dans un rapport rédigé par des ONG, dont Médecins du monde, Action contre la faim et Handicap international, avec l'aide de l'Union européenne.

La violence vise en grande majorité les travailleurs humanitaires locaux.

Chaque année, plus de 90 % des personnes qui meurent dans des attaques contre des travailleurs humanitaires sont des locaux, selon l'Organisation internationale de sécurité des ONG.

Cette année, la Journée mondiale de l'aide humanitaire marque le 20e anniversaire de l'attentat à la bombe perpétré à Bagdad contre l'hôtel Canal, qui servait de siège aux Nations unies dans la capitale irakienne.

L'explosion de 2003 a eu lieu dans le chaos de l'invasion menée par les États-Unis qui a chassé Saddam Hussein.

"La Journée mondiale de l'aide humanitaire et l'attentat à la bombe de l'hôtel Canal resteront pour moi et pour beaucoup d'autres une occasion d'émotions mitigées et encore vives", a déclaré Martin Griffiths, le responsable des affaires humanitaires des Nations unies.

"Chaque année, près de six fois plus de travailleurs humanitaires sont tués dans l'exercice de leurs fonctions que lors de cette sombre journée à Bagdad, et il s'agit en grande majorité de travailleurs humanitaires locaux", a-t-il ajouté.

"L'impunité pour ces crimes est une cicatrice sur notre conscience collective.

Alors que les bouleversements se multiplient dans le monde, les Nations unies affirment qu'elles s'efforcent d'aider près de 250 millions de personnes vivant dans des zones de crise. C'est dix fois plus qu'en 2003.