La femme a été arrêtée mercredi au Texas pour des menaces de mort envers la juge fédérale qui supervisera le procès de l'ex-président américain Donald Trump, répond au nom et prénom de Abigail Jo Shry.

Les faits qui lui sont reprochés remontent au 5 août dernier, quand Abigail Jo Shry, qui vit à Alvin, au Texas, aurait laissé un message téléphonique à caractère raciste, associé à des menaces de mort, au bureau de la juge Tanya Chutkan à Washington. Ces allégations constituent d'ailleurs l'objet de la plainte déposée par un agent du Département américain de la sécurité intérieure.

La femme âgée de 43 ans y aurait qualifié la juge Tanya Chutkan de "stupide esclave noire" et aurait déclaré : "vous êtes dans notre ligne de mire, nous voulons vous tuer", selon le document déposé auprès de la Cour fédérale du district sud du Texas.

L'inculpée aurait également menacé de tuer quiconque ''poursuivrait Donald Trump'', citant nommément l'élue afro-américaine et démocrate du Texas à la Chambre des représentants Sheila Jackson Lee. Et mercredi, un juge a ordonné qu'elle soit arrêtée et présentée à un tribunal.

Trump, 77 ans, est en cours pour la primaires républicaine en vue de l'élection présidentielle de 2024, mais doit faire face à quatre inculpations pour des affaires dites criminelles.

La juge Chutkan, 61 ans, a été désignée de manière aléatoire pour superviser le procès de l'ancien président accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection de 2020, remportée par le 46e président américain Joe Biden.

Il y a deux ans, la magistrate avait rejeté une action en justice de Trump qui estimait qu'en tant que président, il ne pouvait pas remettre de documents à un comité du Congrès enquêtant sur l'attaque de 2021 contre le Capitole par ses partisans.

La juge Chutkan avait répondu que "les présidents ne sont pas des rois" et que Trump n'était plus en fonction. La juge est aussi connue pour avoir condamné des partisans de l'ex-président ayant participé à l'assaut du Capitole.