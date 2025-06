Le colonel "Mahmoud Hamza'', commandant de la Brigade 444 et dont l'arrestation a conduit des violences, a été relâché dans la nuit de mercredi à jeudi et a regagné son QG au sud de Tripoli" selon une source officielle à l'état-major des armées de l'ouest libyen citée par l'AFP.

"Il a été libéré en vertu d'un accord de cessez-le-feu parrainé par le gouvernement" qui prévoit également le "retrait des combattants des lignes de front et le déploiement d'une force neutre pour s'interposer entre les adversaires" a indiqué la source, confirmant la libération.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des vidéos non encore authentifiées ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant le colonel Hamza en uniforme militaire dans son quartier général dans la caserne Tekbali, au sud de Tripoli, entouré de ses hommes qui manifestent leur joie.

Des combats impliquant des armes lourdes telles que des lance-roquettes et des mitrailleuses ont éclaté après l'arrestation, lundi, de ce colonel par la Force al-Radaa pour des raisons jusqu'ici peu connues.

Les deux groupes armés figurent parmi les plus puissants et influents de Tripoli, où siège l'un des deux gouvernements qui se disputent le pouvoir en Libye.

Depuis lundi, les affrontements dans la capitale Tripoli ont fait au moins 55 morts et 146 blessés, principalement des combattants des deux camps.

Après l'accord conclu tard mardi entre le gouvernement basé à Tripoli et dirigé par Abdelhamid Dbeibah et un "conseil social" formé de notables et de personnalités influentes de Soug el-Joumaa, le fief de la Force al-Radaa au sud-est de Tripoli, le calme est revenu dans la capitale.