Dans une vision typiquement dystopique du monde, le célèbre auteur britannique George Orwell aurait déclaré que "le moyen le plus efficace de détruire les gens est de nier et d'oblitérer la compréhension qu'ils ont de leur histoire".

Le bourdonnement incessant des nouvelles concernant les explosions, les coups de feu et la fumée s'échappant des immeubles de la capitale soudanaise, Khartoum, suscite le même effroi chez Agnes Kinyua, professeur d'histoire spécialisée dans les civilisations du monde à l'université de Strathmore, au Kenya.

Alors qu'elle suit la guerre civile dans ce pays africain, sa plus grande crainte est de voir l'histoire - livres, artefacts et musées entiers - devenir une victime de la pagaille.

"Je les ai observés", dit Agnes à propos des personnes impliquées dans les combats. "Lorsqu'ils brûlent des livres, ils s'en fichent. Ils brûlent tout, ils volent et ils détruisent. Outre les objets d'art, nous avons des monuments historiques au Soudan. C'est une préoccupation pour moi et, j'en suis sûr, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire.

En l'absence de tout signe de fin du conflit, ces inquiétudes ne semblent plus infondées.

"Dès que nos objets disparaîtront, nous aurons des informations non factuelles. L'histoire sera perdue", explique Agnes à TRT Afrika.

Le prix du conflit

Les conflits, surtout internes, sont l'une des formes de destruction les plus désorganisées et les plus imprévisibles. C'est un jeu où la survie est la seule stratégie.

Il existe des exemples documentés de groupes en conflit qui font tout leur possible pour utiliser des personnes comme protection, monnaie d'échange ou même armes de guerre. Les vestiges du passé, y compris les antiquités et les monuments, qui constituent l'histoire d'une nation ou d'une civilisation, font également partie des cibles les plus vulnérables dans un conflit.

"Il est important de comprendre l'importance des artefacts. On ne peut pas détruire des vestiges historiques importants pour exprimer sa colère ou pour punir un groupe adverse", explique Agnes.

Depuis que les combats ont éclaté au Soudan à la mi-avril, des rapports en provenance de Khartoum font état de gerbes de documents historiques réduits en cendres, ainsi que des livres.

Selon un rapport publié fin avril par Heritage for Peace, une ONG travaillant à la préservation de l'histoire du Soudan, le musée d'histoire naturelle de Khartoum a vu une grande partie de sa collection détruite par un incendie.

Le musée, qui fait partie de l'université de Khartoum, abritait une collection de plantes rares, de spécimens d'espèces éteintes au Soudan, ainsi que d'animaux et d'insectes (environ 100 spécimens)", indique le rapport.

Malheureusement, la collection a été perdue et le bâtiment lui-même a été gravement endommagé. Le musée, situé dans le centre de Khartoum, se trouve en territoire militaire soudanais et est actuellement interdit aux civils.

Des accusations contradictoires ont été lancées entre les factions belligérantes pour déterminer qui est responsable de la destruction des collections d'importance historique.

Les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), qui luttent contre l'armée, ont organisé une visite vidéo du musée national au début du mois de juin, au cours de laquelle elles ont montré des boîtes contenant des objets intacts ainsi que des momies et des documents solidement emballés.

Le RSF a qualifié de "mensonges et de désinformation" les informations selon lesquelles ses membres seraient impliqués dans la destruction d'institutions archéologiques et historiques.

Quelle que soit la vérité sur les responsabilités, il n'en reste pas moins que de nombreuses preuves civilisationnelles du passé ont déjà été détruites. Ceux qui, comme Agnès, craignent que si rien n'est fait, le Soudan risque de perdre encore beaucoup plus.

La place du Soudan dans l'histoire

Heritage for Peace indique qu'au moins 28 sites culturels et archéologiques du pays ont été pris pour cible ou ont subi des dommages collatéraux.

Né au cœur du pays, là où les deux Nil se rencontrent - le Nil bleu et le Nil blanc - le royaume de Kush était connu pour son commerce de l'or et du fer. Il constituait également une voie de communication essentielle entre les royaumes situés au nord et au sud du Sahara.

Il y a aussi les pyramides et les monuments qui marquent les relations de la région avec son voisin du nord, l'Égypte.

Tout ce cycle historique, qui remonte à 1070 avant notre ère, risque de partir en fumée si personne ne se lève pour les protéger au milieu des tirs et des bombardements au Soudan. "Il ne s'agit pas seulement du Soudan", précise Agnès.

"Lors d'un conflit ou d'une telle agitation, les gens oublient la plupart du temps les musées. La Somalie, pays à l'histoire et à la culture riches, en est un exemple sur le continent. "La plupart de ces éléments ont été perdus au fil des années de conflit.

Aujourd'hui, nous nous efforçons de relier l'histoire et la culture de la région et de les préserver pour les générations futures. Nous ne devrions pas permettre que ce qui s'est passé en Somalie se produise au Soudan, ou même en Afrique de l'Ouest", prévient Agnes.

Les conservateurs doivent se battre pour protéger les objets. Lorsqu'ils se mettent en sécurité avec leur famille, ils pourraient, s'ils le peuvent, emporter avec eux ces précieuses antiquités", ajoute Agnès,

Les experts en archéologie du Soudan affirment qu'ils se démènent pour sauver ce qu'ils peuvent depuis que les combats ont éclaté.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que ces monuments, ces œuvres d'art et ces artefacts sont en sécurité. Nous voulons nous assurer qu'ils sont connus de tous", déclare Ibrahim Musa, directeur général de la Société nationale des antiquités et des musées du Soudan.

Agnes suggère d'étendre le mandat des forces de maintien de la paix à la protection de ces antiquités.

"Les Nations unies peuvent intervenir. Il en va de même pour toute autre organisation dotée d'un mandat, telle que l'Union africaine ou la CEDEAO. Elles peuvent contribuer à assurer la sécurité, ou au moins aider à déplacer ces antiquités vers des lieux plus sûrs", explique-t-elle.

Selon Heritage for Peace, au moins quatre musées de la région occidentale du Darfour ont été endommagés, notamment le célèbre musée de Nyala, dont le toit a été arraché par les bombardements, ce qui risque d'endommager davantage l'intérieur en raison des fuites et des pluies.

Le Soudan compte au moins six grands musées et de nombreux autres plus petits disséminés dans tout le pays.

L'UNESCO a inscrit deux sites du Soudan au patrimoine mondial de l'humanité : L'île de Méroé, qui abrite l'un des plus grands complexes de pyramides anciennes d'Afrique, et Jebel Barkal, une montagne de grès sacrée située à proximité de tombes, de temples et de palais le long du Nil.

Chaque fois qu'une bombe explose ou qu'un bâtiment est endommagé dans le conflit en cours, Agnes et ses semblables sont remplis d'un cynisme orwellien.