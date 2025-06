La Turquie continue de soutenir fermement les pourparlers de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, a déclaré l'ambassadeur de la Turquie auprès des Nations Unies, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni pour discuter de la situation au Karabakh à la demande d'Erevan.

"En tant que pays ayant des intérêts directs dans la paix et la stabilité régionales et activement engagée dans des initiatives visant cet objectif, la Turquie est préoccupée par les tentatives de l'Arménie d'exploiter les plateformes internationales, y compris le Conseil de sécurité de l'ONU, pour exprimer des allégations politiquement motivées concernant la route de Lachin", a déclaré Sedat Onal au Conseil de sécurité mercredi.

Soulignant la nécessité d'aborder la question dans son "contexte approprié", Sedat Onal a déclaré que les préoccupations légitimes de l'Azerbaïdjan devaient être prises en compte.

"L'Azerbaïdjan exprime depuis longtemps ses inquiétudes quant à l'utilisation abusive de la route de Lachin pour l'approvisionnement des groupes armés et l'exploitation illégale des mines au Karabakh", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur turc a déclaré que les évacuations médicales par la route de Lachin sont possibles et que l'Azerbaïdjan a déjà alloué la route Aghdam-Khankendi pour répondre aux besoins des résidents arméniens du Karabakh.

"De plus, l'Azerbaïdjan a démontré sa volonté d'établir un dialogue avec les représentants de la population arménienne locale afin d'aborder la question de manière substantielle. Malheureusement, les efforts sincères de l'Azerbaïdjan n'ont pas été réciproques", a déclaré Sedat Onal.

Tout en notant l'opportunité historique d'une paix, d'une stabilité et d'une coopération globales dans la région, Sedat Onal a rappelé les actions de son pays en faveur de la paix.

"À cette fin, nous avons exprimé notre soutien à l'Azerbaïdjan. À cette fin, nous avons exprimé notre engagement en faveur d'un processus de normalisation complet avec l'Arménie et avons pris des mesures dans ce sens.''' a expliqué le diplomate.

Pourparlers de paix

"Nous continuons à soutenir fermement les pourparlers de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie", a souligné Sedat Onal. "Nous sommes fermement convaincus que la normalisation régionale ne peut être atteinte que par le dialogue et la bonne volonté. Nous continuerons à participer, à encourager et à soutenir les efforts déployés dans ce sens" a ajouté ce dernier.

Le représentant de l'Azerbaïdjan à l'ONU, Yashar Aliyev, s'est également adressé au Conseil de sécurité, qualifiant les accusations de l'Arménie concernant le blocage du corridor de Lachin de "non fondées et sans fondement".

"Ce que l'Arménie tente de présenter comme une question humanitaire est en fait une campagne politique provocatrice et irresponsable visant à porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de mon pays", a déclaré Yashar Aliyev.

"Les actions de l'Arménie ne sont rien d'autre que l'incarnation de l'hypocrisie politique conçue, et son appel au Conseil de sécurité fait partie de la campagne qu'elle mène depuis des mois pour manipuler et tromper la communauté internationale", a-t-il ajouté.

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a pour sa part déclaré qu'il était présent au Conseil de sécurité pour demander son soutien afin de maintenir la perspective de paix et de stabilité dans la région, accusant l'Azerbaïdjan de la "calamité humanitaire" au Karabakh.

L'Arménie affirme toujours que la route de Lachin est bloquée par l'Azerbaïdjan, ce que Bakou rejette.