Un porte-conteneurs, le "Joseph Schulte", qui a quitté le port ukrainien d'Odessa en milieu de semaine, a atteint le Bosphore à Istanbul.

C'est le premier navire qui a quitté le port d'Odessa après le retrait de la Russie de l'initiative sur les céréales de la mer Noire le mois dernier.

Le navire battant pavillon de Hong Kong est entré dans le Bosphore par la mer Noire à 06h10 heure locale (03h10GMT).

Le navire chargé de conteneurs jettera l'ancre dans le port d'Ambarli à Istanbul.

Jeudi, le ministre ukrainien des infrastructures, Oleksandr Kubrakov, a déclaré que le premier navire avait quitté le port d'Odessa mercredi, après la suspension de l'initiative céréalière de la mer Noire à la mi-juillet.

"Le porte-conteneurs JOSEPH SCHULTE (battant pavillon de Hong Kong) emprunte le corridor établi pour les navires civils à destination et en provenance des ports ukrainiens de la mer Noire. Ce corridor de transport sera principalement utilisé pour évacuer les navires qui se trouvaient dans les ports au moment de l'invasion totale de la Russie", a déclaré M. Kubrakov sur X, la plateforme de réseaux sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le 17 juillet, la Russie a suspendu sa participation à l'accord sur les céréales de la mer Noire, qu'elle avait signé en juillet dernier avec la Türkiye, l'ONU et l'Ukraine pour reprendre les exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire, interrompues après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février. Mais même en renouvelant l'accord au cours des mois précédents, Moscou s'est plaint que la partie russe de l'accord n'était pas mise en œuvre.

Ankara a déployé d'intenses efforts et fait pression sur la diplomatie pour la reprise de l'accord sur les céréales de la mer Noire. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déjà invité son homologue russe Vladimir Poutine à se rendre en Türkiye en août pour discuter de l'accord.

La Türkiye, reconnue internationalement pour son rôle unique de médiateur entre l'Ukraine et la Russie, a appelé à plusieurs reprises Kiev et Moscou à mettre fin à la guerre, qui dure depuis plus de 500 jours, par la voie des négociations.