Par CharlesMgbolu

Agrippé à une planche de surf, Oscar Morris, 28 ans, sprinte vers l'océan à l'aube depuis sa maison située en bord de mer dans la paisible ville de Robertsport, à 114 kilomètres de Monrovia, la capitale du Libéria.

Son corps se tend alors qu'il plonge dans la mer écumeuse, dans l'attente des vagues qui s'enrouleront bientôt autour de lui dans une étreinte d'aventure.

C'est encore une belle journée dans cette partie du Liberia, et même si Morris n'est pas un homme riche comme les autres qui se promène sur des plages magnifiques, il a beaucoup de raisons d'être reconnaissant. Il a un emploi en ville et est fiancé à l'amour de sa vie.

Il y a vingt ans, la vie était plus une question de survie que de surf pour Morris, car sa famille courait pour échapper aux combattants rebelles en maraude qui détruisaient les maisons dans le cadre de la guerre civile sanglante qui avait englouti le pays, causant plus de 250 000 morts, selon les Nations unies.

"Je pense que j'avais six ou sept ans à l'époque. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais je sais que nous nous déplacions souvent la nuit en groupes dans la forêt", raconte Morris à TRT Afrika.

Les ravages de la guerre

Les deux guerres civiles du Liberia - la première du 24 décembre 1989 au 2 août 1997 et la seconde du 21 avril 1999 au 18 août 2003 - ont détruit les infrastructures publiques et déchiré les familles et les communautés.

L'économie du pays a également été détruite, le revenu moyen dans les années qui ont suivi la guerre étant tombé à un huitième de ce qu'il était en 1980, faisant du Liberia l'un des pays les plus pauvres du monde, selon le Centre mondial pour le développement.

Recruté par les rebelles alors qu'il n'était encore qu'un enfant, Ezekiel (nom fictif) porte des cicatrices mentales de cette période tumultueuse que les personnes comme Morris n'ont pas à affronter.

"On nous forçait à prendre des drogues dures avant de nous lancer dans une tuerie typique", raconte Ezekiel.

"J'ai dû suivre une thérapie par la suite et j'ai été réhabilité par un comité de réconciliation mis en place par une église en partenariat avec le gouvernement. Je continue à prier tous les jours pour obtenir le pardon - pour tout ce que j'ai fait pendant la guerre".

Une double peine

Outre les conséquences de deux guerres civiles, le Liberia a subi de plein fouet deux crises sanitaires : l'épidémie d'Ebola qui a frappé l'Afrique de l'Ouest en 2014 et la pandémie mondiale de Covid-19 en 2020.

Ebola, en particulier, a eu un impact dévastateur sur le Liberia, avec plus de 10 000 cas confirmés et plus de 4 000 décès.

Seidu Swaray, directeur exécutif de l'Association des services psychosociaux du Liberia, se souvient du traumatisme mental qu'Ebola a provoqué chez de nombreux survivants de la guerre.

"Le nombre élevé de décès a été si choquant et si soudain. C'était comme si une autre sorte de guerre se déroulait à nouveau, et cela a vraiment eu un impact mental sur de nombreuses personnes", explique-t-il à TRT Afrika.

Résurrection

Tel un phénix, le Liberia s'est relevé des décombres de la destruction, les tambours de la guerre qui résonnaient autrefois dans tout le pays n'étant plus qu'un lointain souvenir.

Le 18 août 2023 marquera le 20e anniversaire de la fin de la deuxième guerre civile, un événement qui sera célébré dans toutes les villes du pays d'Afrique de l'Ouest.

La coordinatrice résidente des Nations unies au Liberia, Christine Umutoni, estime qu'il n'est pas anodin que le pays ait bravé une période de stabilité ininterrompue avec une telle force d'âme, passant de l'une des nations les plus instables à l'une des plus pacifiques d'Afrique de l'Ouest.

"Après la guerre civile, un accord de paix global a été signé en août 2003 à Accra, au Ghana.

Depuis lors, ce pays, que je suis fier de servir en tant que coordinateur résident des Nations unies, a fait des progrès considérables sur la voie du développement socio-économique", écrit M. Umutoni dans le bulletin d'information des Nations unies d'août 2023. L'économie a peut-être été démolie à la suite de la guerre, mais des efforts sont déployés pour la remettre sur les rails.

Des projections brillantes

En janvier, l'ancienne star du football George Weah, qui a succédé à Ellen Johnson Sirleaf à la présidence en 2017, a annoncé que le taux de croissance prévu pour 2023 était de 4,2 %, contre 3,7 % en 2022.

Selon la Banque mondiale, l'économie libérienne s'est développée en 2022 malgré les vents contraires de la guerre en Ukraine, de l'inflation mondiale élevée et de la baisse de la demande dans les économies avancées.

L'expansion a été tirée par l'exploitation minière et l'agriculture. La croissance du secteur agricole s'est accélérée, passant de 3,3 % en 2021 à 5,9 %, grâce à l'augmentation de la production de riz et de manioc.

La production industrielle a augmenté de 10,4 % en 2022, en grande partie grâce à l'augmentation de la production d'or.

Cependant, le coordinateur de l'ONU, M. Umutoni, estime qu'il reste encore beaucoup à faire pour sortir les Libériens de la pauvreté.

"Les niveaux de pauvreté nationale restent élevés. Les inégalités entre les sexes et les revenus restent prononcées, et on estime que 57 % des enfants en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisés. En outre, l'augmentation du coût des produits de base à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a aggravé les difficultés économiques du Liberia", ajoute-t-elle.

Consolidation de la démocratie

En mai 2023, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a rédigé son premier examen de la politique commerciale du Liberia depuis son adhésion au forum mondial en juillet 2016.

La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, conseille au Liberia de capitaliser sur les opportunités commerciales, notamment par le biais de l'intégration commerciale régionale dans le cadre de la CEDEAO et de la Zone de libre-échange continentale africaine.

L'OMC prévoit que le pays bénéficiera de vents contraires dans le secteur minier et de réformes structurelles dans des secteurs tels que l'énergie, le commerce, les transports et les services financiers.

L'inflation, cependant, devrait augmenter légèrement pour atteindre 7,8 % en 2023, et se modérer progressivement pour atteindre 5,5 % en 2025.

La guerre continue de se transformer et, le 10 octobre, le peuple libérien sera confronté à un autre type de bataille lorsqu'il se rendra aux urnes pour élire son prochain président, le quatrième depuis la fin de la deuxième guerre civile.

Ils seront confrontés à la difficile décision de choisir celui qui éloignera le pays du passé obsédant des deux guerres civiles.

Comme Morris sur sa planche de surf, le Liberia cherchera à nager avec la marée et à éviter les requins.