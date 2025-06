Le Mali et le Burkina Faso ont envoyé vendredi des avions de combat au Niger en signe de solidarité contre une éventuelle intervention militaire de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Un reportage diffusé par la télévision d'Etat nigérienne a souligné les efforts conjoints du Mali et du Burkina Faso en faveur du Niger et le déploiement d'avions de combat à l'intérieur des frontières nigériennes.

"Le Mali et le Burkina Faso ont concrétisé leurs engagements en déployant des avions de guerre pour répondre à toute attaque contre le Niger", a indiqué le reportage, précisant qu'il s'agissait d'avions de chasse Super Tucano.

Intervention militaire imminente

Lors d'une réunion vendredi des chefs d'état-major de la CEDEAO au Ghana, la date de l'intervention militaire imminente au Niger n'a pas été révélée, mais l'organisation a déclaré que ses forces militaires étaient prêtes à intervenir dès que l'ordre en serait donné.

Le Burkina Faso et le Mali, tous deux dirigés par des militaires, ont précédemment publié une déclaration de soutien au Niger contre l'opération militaire prévue par la CEDEAO pour modifier le cours du coup d'État au Niger.

Ils ont averti que toute intervention serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali.

Gen. Abdourahamane Tchiani, the former commander of Niger’s presidential guard, declared himself the head of a transitional government last month after President Mohamed Bazoum was ousted in a military coup.