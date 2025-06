Par Mamadou Dian Barry

Selon le Rapport sur l'aide humanitaire mondial, la Turquie a alloué 0,86 % de son revenu national brut à l'aide humanitaire en 2021, maintenant sa position de "pays le plus généreux du monde" depuis 2015.

Lors d’un discours devant des étudiants de l’Université Hacı Bayram Veli d’Ankara en octobre 2022, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a rappelé les programmes d'aide de la Turquie à travers le monde, qui fait d'elle le pays le plus généreux envers les opprimés en comparaison de son revenu par habitant.

Avec 5,587 milliard de dollars d’aide humanitaire, la Turquie arrive derrière les Etats-Unis au classement des pays fournissant le plus d'aide humanitaire après les États-Unis en 2021. En 2020, ces chiffres étaient respectivement de 8,036 milliards USD et de 0,98.

Le classement mondial des aides humanitaires est établi chaque année par la fondation britannique "Les initiatives de développement".

La Turquie a quasiment doublé le montant de ses aides depuis 2014 : elles sont passées de 3,2 milliards de dollars à 5,587 milliards en 2021, avec un pic de 8,036 milliards USD en 2020.

Les programmes d'aide humanitaire de la Turquie, qui ont commencé au milieu des années 1980 avec l'aide alimentaire, se sont intensifiés au cours de la dernière décennie, s'étendant à diverses régions du monde et se sont diversifiés en termes de volumes, mais aussi de spécificités, désormais incluant aussi des secteurs en dehors de l’aide alimentaire.

Ankara a fourni des aides financières et matérielles à la suite des catastrophes naturelles telles que des inondations, des incendies de forêt, de la sècheresse, des tremblements de terre, des ouragans, des tornades et des éruptions volcaniques survenues dans divers pays.

L’Afrique privilégiée

L’Afrique reste l'une des principales zones d'intervention de l’aide turque. La Turquie a apporté son aide en 2019 au Mozambique dont la province de Beira venait d’être dévastée par le cyclone Idai, faisant des centaines de morts. L’unité de secours rattachée au ministère turc de la Santé avait alors offert des aides médicales aux sinistrés de la zone.

La même année, la Turquie a apporté une aide d’urgence au Burkina Faso, à l’Algérie, à Djibouti, au Tchad, à l’Éthiopie, en Gambie, au Soudan du Sud, au Cameroun, aux Comores, à la Namibie, au Niger, à la RCA, à la Somalie, au Soudan, à la Tanzanie, et à la Tunisie.

En 2021, Anakara a volé au secours de pays africains ayant besoin d’une aide d’urgence tels que le Soudan du Sud, le Mozambique et Madagascar.

En juillet 2022, le président turc Erdogan a déclaré que son pays avait déjà dépensé plus d'un milliard de dollars d'aide au développement pour la Somalie. C’est le premier partenaire au développement de ce pays de la Corne de l’Afrique.

À la lumière de ses expériences dans le domaine de l'aide humanitaire internationale, la Turquie soutient également les efforts visant à rendre le système humanitaire mondial dirigé par les Nations unies plus équitable et plus efficace.

Pour la première fois dans l'histoire, le Sommet humanitaire mondial (SHM) s'est tenu à Istanbul les 23 et 24 mai 2016 au niveau des chefs d'État et de gouvernement, à l'initiative de Ban Ki-moon, ancien Secrétaire général des Nations unies.

Une tradition bien encrée

Le peuple turc a une tradition bien ancrée d'aide humanitaire, qui émane de son histoire et de sa culture. À cet égard, le ministère turc des Affaires Etrangères note que « la Türkiye considère l'aide aux pays en difficultés en raison des catastrophes naturelles, de la guerre, de la pauvreté ou des conflits sociaux, comme un devoir humanitaire et une contribution importante à la stabilité de la communauté internationale ».

De ce fait, la Turquie s'efforce dans la mesure du possible et de la façon la plus rapide de procurer de l’aide humanitaire à ceux qui en ont besoin et sans faire de discrimination de race, de religion ou de sexe, tout en contribuant aux efforts internationaux d'aide humanitaire.

De nombreuses organisations non gouvernementales, notamment le Croissant-Rouge turc, sont également actives dans le domaine de l'aide humanitaire.

D'autre part, la Turquie s'efforce de fournir de l’aide humanitaire non seulement au niveau bilatéral, mais également par le biais d'organisations internationales telles que le Programme alimentaire mondial (PAM). Grâce à la coopération ainsi développée, les aides humanitaires fournies par la Turquie ont atteint une dimension internationale.

En conséquence, le 1er juillet 2014, le pays a été accepté en tant que membre du groupe de soutien des donateurs du Bureau de coordination humanitaire (OCHA), qui est un mécanisme de consultation visant à façonner les politiques humanitaires suivies par l’organisme onusien, et qui réunit les pays qui contribuent volontairement le plus chez OCHA.