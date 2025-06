Par Seddiq Abou El Hassan

En regardant nonchalamment une revue historique d'un YouTuber américain, je n'ai pas pu m'empêcher d'être intrigué par le nom donné à l'un des premiers navires de guerre acquis par la marine marocaine à l'époque moderne. "Sid El Turki" semble étrange comme nom pour le deuxième navire à servir dans la marine marocaine à la fin du 19e siècle, une canonnière construite à l'origine comme navire de charge par une compagnie de construction navale allemande à Brême.

Vendu au Maroc où il a été converti en canonnière et en croiseur, ce navire de guerre a été utilisé pendant la dernière guerre entre l'Espagne et le Maroc à la fin des années 1890 et au début des années 1900. Avec un équipage d'au moins 100 personnes, armé de deux Armstrong britanniques de 76 millimètres, le Sid El Turki a servi à la fois de navire de défense côtière et de navire de transport de troupes le long de la côte, pendant la lente invasion et l'annexion du Maroc par l'Espagne et la France au cours de cette période.

Le 4 février 1938, le Sid El Turki a coulé dans une tempête, mettant ainsi fin à l'histoire de cette canonnière après presque quatre décennies de service ininterrompu.

Un peu d'histoire

Les nations européennes tentent d'établir des enclaves au Maghreb depuis le XIe siècle. Les flottes des Normands, des républiques marchandes, des Portugais et des Espagnols s'enhardissent à mesure que l'Empire almohade s'affaiblit et que les dynasties qui lui succèdent s'embourbent dans des querelles fratricides.

L'une après l'autre, les forteresses navales, de la Tripolitaine à Ceuta, sont tombées aux mains des souverains européens en pleine ascension, résultat de campagnes militaires incessantes consacrées par l'Église et financées par les monarques catholiques.

Malgré une résistance héroïque, le déséquilibre croissant de la puissance de feu a permis à l'Empire portugais naissant de s'emparer de nombreux forts maritimes vitaux le long de la côte atlantique. Depuis leurs positions fortifiées, les garnisons portugaises se sont lancées dans l'expansion territoriale et ont commencé à établir des colonies, rappelant douloureusement la conquête castillane et aragonaise d'Al-Andalus.

En 1578, l'armée saadienne dirigée par le sultan Abd al-Malik et son frère Ahmad al-Mansour met fin à l'expansion portugaise au Maroc, lors de la bataille de Wadi al-Makhazin (également connue sous le nom de bataille des Trois Rois).

Cette bataille décisive a eu de lourdes conséquences historiques des deux côtés du détroit de Gibraltar, notamment la restauration de la souveraineté du Maroc tant que les monarques au pouvoir contrôleraient les clans rivaux. Au fur et à mesure que l'emprise du pouvoir central sur les périphéries se relâchait, le pays entrait dans un nouveau cycle d’ascension et de chute.

Grandeur et décadence

Dès le début, le destin de la dynastie saadienne a été lié à la montée en puissance de l'Empire ottoman. Diverses sourcesconfirment qu'un contingent militaire ottoman dirigé par Abd al-Malik lui-même a joué un rôle déterminant dans le règlement des luttes de succession entre les Saadiens et, par conséquent, dans l'établissement d'une dynastie forte qui se concentrerait sur la libération des villes côtières occupées.

Naturellement, les sultans saadiens ont adopté la structure militaire ottomane et ont essayé d'imiter ses divisions hautement organisées, ses grades, ses titres et même ses tenues militaires.

L'issue de la bataille de Wad al-Makhazin a encouragé l'appareil militaire saadien à adopter pleinement le modèle ottoman, marquant une rupture avec les tactiques de guerre ancestrales reposant uniquement sur l’habileté de la cavalerie maure et la hardiesse de ses combattants.

Sous Ahmad al-Mansour, en particulier, l'armée marocaine s'est structurée en une subdivision complexe de corps permanents comprenant des officiers et des instructeurs ottomans aux côtés d'unités arabes, amazighes, andalouses et de mercenaires. Des grades et des titres turcs tels que "sipahi" et "beylerbey" ont été introduits.

Sous la dynastie alaouite, le sultan Mohammed III a invité des experts d'Istanbul, la capitale de l'Empire ottoman, dans le cadre de son plan de relance de l'industrie de l'armement devenue mal en point.

L'historiographe Abdelhaq Elmarini donne un aperçu précieux dans son ouvrage de référence al-jaysh al-maghribi abr at-tarikh(L'armée marocaine à travers l'histoire) : "En 1767, une équipe de 30 experts ottomans a été envoyée au Maroc et a été divisée en quatre branches en fonction de leur expertise : construction de navires de guerre, fabrication de bombes, fabrication de mortiers et de canons et experts en tir de mortier. Le sultan affecte des maîtres charpentiers aux chantiers navals jihadiya des Deux-Rives (sobriquet littéraire des villes jumelles Rabat et Sale situées de part et d'autre du fleuve Bouregreg). Ils font désormais partie de l'arsenal de Rabat, aux côtés des artisans marocains".

D'autres ingénieurs turcs s'établirent à Fès où ils consacrèrent leur vie à transmettre leur art aux artisans marocains, dans la fonderie d'artillerie nouvellement construite.

D'autres sources soutiennent que Mohammed III, généralement considéré comme le fondateur du Maroc moderne, a lancé des ateliers de fonderie et d'autres projets ambitieux.

En fait, l'expression "engager des experts d’Istanbul", ainsi que d'autres capitales européennes, apparaîtra à de nombreuses reprises dans les annales de son règne, dans son effort soutenu pour moderniser le royaume et rattraper les Européens. Ce monarque a même brisé un tabou en confiant à un architecte français la construction d'Essaouira, sa capitale, selon un tracé moderne, sur les ruines de la ville médiévale de Mogador.

Gloire et reconnaissance

C'est dans cet esprit que Mohammed III a construit une grande usine de bombes à Tétouan sous la supervision d'experts turcs qui ont initié les artisans marocains à l'art de la fabrication de munitions. Ce sont les obus de gros calibre fabriqués dans cette usine qui ont permis de percer les murs de Mazagan et de la libérer des Portugais.

Si l'identité des experts turcs impliqués dans les premières branches ne peut être déterminée, d’autant plus qu’ils se sont complètement intégrés dans les sociétés locales, quelques noms ont survécu dans la seconde catégorie.

Deux techniciens portant le même nom de famille Eldrizi (un patronyme fortement représenté en Algérie et en Libye également), probablement une altération du nom de famille albanais Idrizi. Ismail Eldrizi et Suleyman Baba Eldrizi, également connu sous le nom de Hajj Suleyman Bombaci, qui se termine par le suffixe turc "-ci" décrivant l'occupation, comme c'est encore le cas pour de nombreuses familles nord-africaines d'origine ottomane.

Son dévouement et ses méthodes novatrices lui ont valu le respect et l'estime des Marocains. Dans son Tarikh al Du'ayyif, l'historien contemporain écrit : "C'est lui [Hajj Suleyman] qui a enseigné aux fils de Rabat, de Salé et d'autres [le tir aux armes à feu]".

L'historien, géographe et homme d'État Abu al-Qasim al-Zayani (1734/35-1833) faisait probablement référence à Hajj Suleyman El Turki lorsqu'il a écrit qu'"il entraînait les artilleurs de Salé et de Rabat, dont beaucoup sont devenus d'excellents tireurs d'élite. Dès lors, les habitants des Deux-Rives ont sauvegardé ce patrimoine".

Le même érudit évoque à nouveau Hajj Suleyman El Turki en termes élogieux lorsqu'il mentionne sa contribution cruciale lors du siège et de la libération d'El-Jadida

Il n'est pas étonnant que sa réputation ait survécu. Lorsque le sultan Hassan Iera donné son nom à l'un des premiers navires de guerre modernes du Maroc, cela a été perçu comme une juste reconnaissance de ses mérites.