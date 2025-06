Messi et ses coéquipiers remportent le premier trophée de l'Inter Miami

Le club de Floride s'est adjugé la Leagues Cup face à Nashville à l'issue des tirs au but (1-1, 10 t.a.b à 9). L'Argentin a inscrit son dixième but en sept matches et obtenu les titres de meilleur buteur et de meilleur joueur du tournoi.