Des hommes armés ont tué au moins 21 civils lors d'une attaque contre un village dans la région de Mopti, au centre du Mali, en proie à l'insurrection, ont déclaré à Reuters deux sources locales samedi.

Les assaillants non identifiés ont frappé dans l'après-midi le village de Yarou, près de la ville de Bandiagara, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat.

"C'est un véritable carnage, des hommes armés ont fait irruption dans le village et ont tiré sur les habitants. Le bilan est lourd, entre 20 et 30 morts et blessés", a déclaré l'une des sources par téléphone.

La seconde source a indiqué que le bilan s'élevait à 21 morts, dont des femmes, et que 11 autres personnes avaient été blessées.

Les autorités maliennes n'ont pas encore confirmé ni l'attaque ni le bilan. Aucun groupe n'a immédiatement revendiqué l'attentat.