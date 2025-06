Pour l'Espagne, la 3ᵉ participation aura été la bonne. Après les tentatives de 2015 et 2019, 2023 est une année de sacre pour la Roja Championne de Monde 2023 de football féminin grâce à une victoire 1-0 contre l'Angleterre.

Après deux demi-finales perdues, les Anglaises, sacrées championnes d'Europe l'an passé, jouaient aussi une première finale de Coupe du monde, mais ont manqué la dernière marche.

Dans une première période, les Espagnoles ont profité d'une erreur de la défenseure anglaise du FC Barcelone Lucy Bronze, qui a perdu le ballon dans le rond central.

Parfaitement décalée à gauche, la capitaine espagnole de 23 ans, Olga Carmona, a croisé directement sa frappe à ras de terre et a trompé Mary Earps (29ᵉ).

Et les Anglaises ne se sont pas relevées du but. Même dans un nouveau système mis en place par Wiegman au retour des vestiaires, les Anglaises ont continué à être en difficulté, notamment à cause de la meneuse espagnole Aitana Bonmati (50ᵉ), auteure d'une frappe puissante juste au dessus de la barre (62ᵉ).

Mary Earps a tenté de maintenir en vie ses coéquipières en arrêtant un penalty, sifflé pour une main de Keira Walsh dans la surface et mal tiré par Jennifer Hermoso (70ᵉ).

Bousculées par le jeu et la technique de la Roja, les Anglaises n'ont pas pu compter sur Lauren James, de retour de suspension après son mauvais geste contre le Nigeria, même si elle n'était pas loin de tromper Cata Coll (76ᵉ).

Devant les 75.700 spectateurs de l'Australia stadium, les Anglaises ne sont au final pas parvenu à revenir au score, voyant de fait leurs adversaires du jour filer vers le sacre.