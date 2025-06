"Les soldats sud-africains de l’ONU et leur partenaire, ont repoussé les ADF qui s’attaquaient aux civils, les obligeant à se réfugier dans la forêt. Cette intervention a permis de sauver des vies. Malheureusement deux civils ont été tués, trois ADF neutralisés" a annoncé la Mission des Nations Unies au Congo dans un message posté sur X, ex-Twitter.

Cette attaque attribuée aux ADF s'est produite dans la localité de Luna, une localité située à plus de 60 km de la ville de Beni, à la limite entre les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Les faits ont eu lieu tôt le matin de la journée du samedi 19 août pendant le passage des rebelles ADF qui se dirigeaient vers l’ouest.

"Ces opérations militaires ont provoqué des déplacements des populations, paniquées. Depuis hier soir, un calme était observé permettant le retour des familles. En l’espace de deux semaines, les casques bleus de l'ONU et l'armée congolaise ont repoussé cinq attaques de Codeco et ADF en Ituri et au Nord-Kivu" ajoute la Monusco.

Depuis plusieurs mois, la MONUSCO a intensifié ses opérations militaires sur l'axe Beni-Oicha-Eringeti, dans l'est de la RDC pour traquer les rebelles ADF.

Les rebelles de l'ADF, originaires d'Ouganda dans les années 1990, avaient pour mission de renverser le président sortant Yoweri Museveni, mais ils ont échoué et se sont réfugiés dans les forêts de la République démocratique du Congo.

Les ADF sont classés comme le groupe armé le plus meurtrier de l’est de la République démocratique du Congo. Ils ont tué plus de 6 000 civils dans la seule région de Beni entre 2014 et 2021, d’après l’épiscopat congolais.