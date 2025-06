L'homme le plus petit du monde souhaite visiter la Turquie et rencontre l'homme le plus grand du monde

L'Iranien Ghaderzadeh, qui mesure 65,24 centimètres et pèse 6,5 kg, souhaite visiter Istanbul et rencontrer Sultan Kosen, l'homme le plus grand du monde, qui mesure 2,51 mètres.