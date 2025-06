Par Thomas Breuer

Lorsque j'ai commencé à travailler dans le bassin du Congo il y a 25 ans, je me souviens d'étendues de forêt tropicale en grande partie intactes et de troupeaux relativement importants et non perturbées d'éléphants de forêt.

À l'époque, les forêts étaient beaucoup plus étendues et moins fragmentées, de sorte que les humains entraient rarement en contact avec les éléphants et, par conséquent, il y avait très peu de confrontation homme-éléphant. La situation aujourd'hui est très différente.

Le braconnage pour l'ivoire, l'augmentation de l'activité humaine et l'empiètement sur les forêts tropicales autrefois vierges, la fragmentation des habitats fauniques et la montée des "conflits" avec les humains ont tous entraîné une diminution significative de la population d'éléphants de forêt d'Afrique.

L'éléphant de forêt (Loxodonta cyclotis) est l'une des deux espèces d'éléphants d'Afrique restantes, l'autre étant l'éléphant de savane (Loxodonta africana).

Historiquement, les éléphants de forêt ont prospéré dans les forêts tropicales denses d'Afrique occidentale et centrale, mais selon la dernière évaluation publiée en 2021, leur population a diminué de 86 % sur une période de 31 ans.

Avec environ 150 000 éléphants de forêt restant à l'état sauvage, ils sont désormais répertoriés comme étant en danger critique d'extinction sur la Liste rouge de l'UICN des espèces menacées.

Unicité

Les éléphants de forêt ont développé des traits uniques qui les distinguent de leurs cousins de la savane. Ils sont plus petits, avec des défenses plus droites, plus fines et plus orientées vers le bas. Leurs oreilles arrondies sont plus grandes et leur tronc est mince et allongé, ce qui leur permet de manœuvrer plus efficacement dans les sous-bois épais.

Ces adaptations sont essentielles à leur survie dans l'environnement dense de la forêt tropicale.

Selon une étude de 2016, une distinction malheureuse est que les éléphants de forêt se reproduisent plus lentement et que leur temps de génération est d'environ 31 ans, ce qui est plus long que celui des éléphants de savane.

Les éléphants de forêt commencent à se reproduire à un âge plus avancé et avec des intervalles plus longs entre les veaux que les autres espèces d'éléphants, ce qui rend plus difficile le rétablissement et la stabilisation de leurs populations.

Aspect Bassin du Congo

La survie de l'écosystème de la forêt tropicale africaine est intimement liée à la présence d'éléphants de forêt.

En tant qu' "ingénieurs des écosystèmes" , ils contribuent à façonner leur habitat et à maintenir la biodiversité grâce à la dispersion des graines et à la régénération des forêts.

Les éléphants de forêt d'Afrique se nourrissent de feuilles, d'herbes, de graines, de fruits, de racines et d'écorces d'arbres. Ils ouvrent des voies à travers les sous-bois donnant accès à la nourriture pour d'autres espèces.

Sur plusieurs années, certains de ces sentiers se prolongent en autoroutes, contribuant à la formation de vastes clairières naturelles communément appelées «bais» dans les langues locales, qui fournissent des minéraux, de l'eau et une végétation riche en protéines qui ne peuvent pas être trouvées dans la forêt.

Les éléphants de forêt jouent un rôle essentiel dans le cycle du carbone forestier en ralentissant les effets du changement climatique.

En mangeant des arbres de sous-bois à croissance rapide qui captent moins de carbone, ils éclaircissent le sous-bois de la forêt tropicale et permettent aux arbres plus gros qui stockent plus de carbone de mieux pousser, contribuant ainsi directement aux capacités de stockage de carbone des habitats dans lesquels ils résident.

Ils aident également à maintenir le flux de nutriments dans l'environnement qui est nécessaire au maintien de l'agriculture pour les communautés vivant dans et autour de ces forêts.

Vulnérabilités

Malgré l'importance des éléphants de forêt, ils sont confrontés à des défis plus importants que leurs cousins vivant dans la savane.

Parce qu'ils ont des taux de reproduction plus lents, ils sont plus vulnérables au braconnage, car ils ne peuvent pas "rebondir" aussi rapidement après une réduction de la population.

Outre la menace du commerce international de l'ivoire et leur incapacité inhérente à se remplacer rapidement, une menace émergente pour les éléphants de forêt pourrait être le déclin de la production de fruits dans la forêt.

Une étude publiée en septembre 2020 dans le parc national de la Lopé au centre du Gabon a révélé que le changement climatique a provoqué une baisse de 81 % de la production de fruits au cours des trente dernières années (1986-2018). Cela a entraîné une baisse de 11 % de l'état corporel des éléphants entre 2008 et 2018.

À mesure que les habitats se contractent et que la population humaine augmente, les hommes et les éléphants entrent de plus en plus en contact les uns avec les autres. Là où les fermes bordent l'habitat des éléphants ou traversent les couloirs de migration des éléphants, les dommages aux cultures et aux villages peuvent devenir monnaie courante.

Cela conduit souvent à des affrontements qui peuvent entraîner la perte malheureuse de vies humaines et de moyens de subsistance ainsi que la mort d'éléphants. Le braconnage a certainement aussi perturbé les populations d'éléphants car les grands mâles "musth" et les femelles expérimentées ont été principalement ciblés par les braconniers.

Ayant été témoin de l'abattage des membres de la famille, de telles expériences ont certainement laissé des traces de traumatisme chez les jeunes éléphants, et comme le dit l'adage: « un éléphant n'oublie jamais ».

Alors que les éléphants de forêt sont confrontés à une lutte difficile pour leur survie, le Fonds mondial pour la nature (WWF) travaille avec les gouvernements, les communautés locales et les partenaires des pays de l'aire de répartition pour réduire et éliminer les menaces auxquelles les éléphants de forêt sont confrontés.

Les éléphants de forêt doivent traverser de vastes étendues de forêt pour survivre, mais les couloirs de migration dont ils dépendent depuis des générations sont convertis en terres agricoles ou utilisés pour les infrastructures, les industries extractives et d'autres activités humaines à un rythme alarmant.

Nous devons inverser ces tendances en concentrant nos efforts sur la conservation des habitats des éléphants de forêt qui se rétrécissent et se fragmentent rapidement.

Le conflit homme-éléphant est souvent un sujet difficile à aborder car il implique souvent la perte de vies et de moyens de subsistance, la peur, la colère et la mort d'éléphants pour se défendre ou en représailles.

Nous devons chercher des moyens de déplacer les interactions des gens avec les éléphants de forêt loin du conflit vers quelque chose de plus bénéfique, où non seulement les populations d'éléphants prospèrent, mais aussi où les personnes qui vivent à leurs côtés sont en sécurité et soutenues par des écosystèmes sains.

Il est vital que les efforts internationaux s'intensifient pour arrêter le trafic d'ivoire tout au long de la chaîne, depuis la source dans les forêts d'Afrique jusqu'à ses destinations, notamment en Asie. À cet égard, la diminution de la demande vient au premier plan en tant que tâche humaine et discrédite d'autres articles de luxe, en particulier dans les pays développés, qui constituent des menaces existentielles inutiles pour les espèces vulnérables.

Les éléphants de forêt d'Afrique, avec leurs adaptations extraordinaires, leurs structures sociales et leur rôle crucial dans le maintien de l'écosystème de la forêt tropicale, sont un exemple remarquable de la magnificence de la nature.

Grâce à des efforts de conservation concertés, des campagnes de sensibilisation et des pratiques durables, nous pouvons assurer un avenir meilleur aux éléphants de forêt d'Afrique et, par extension, aux écosystèmes riches et diversifiés qu'ils habitent.

Le Dr Thomas Breuer est le coordinateur de l'éléphant de forêt d'Afrique au Fonds mondial pour la nature (WWF)