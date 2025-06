Par Abdulwasiu Hassan

Garba Nahantchi, fonctionnaire du ministère nigérien de l'Éducation, n'est pas surpris par l'idée que certains parents s'inquiètent que leurs enfants ne prennent pas un bon départ dans la vie s'ils commencent leur apprentissage dans leur langue maternelle.

"Beaucoup de parents pensent qu'enseigner aux enfants dans leur langue maternelle est un retard", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

Garba Nahantchi affirme que c'est tout le contraire. "Tout enfant qui ne reçoit pas d'enseignement dans sa langue maternelle, au moins dans les premières années, est forcé de s'imprégner d'une culture qui n'est pas la sienne. Cette nouvelle politique a donc notamment pour effet de préserver notre culture", explique-t-il.

Selon les données de l'Institut de statistique de l'UNESCO, le taux d'alphabétisation de la nation ouest-africaine s'élevait à 37 % à la fin de l'année 2022. Bien qu'il y ait un consensus sur le fait que le Niger doit travailler plus vite et plus fort pour améliorer l'éducation, le chemin vers cet objectif commun semble avoir divisé les experts et les parents.

Certains experts estiment que l'utilisation d'une langue inconnue comme moyen d'instruction pendant les premières années d'école d'un enfant pourrait avoir un impact négatif sur l'apprentissage à l'avenir.

"L'ancienne méthode (le français comme seul moyen d'enseignement) a dévasté nos cultures, c'est pourquoi le gouvernement a décidé d'adopter le nouveau modèle", explique Garba Nahantchi.

Mais la mise en œuvre de la politique d'enseignement dans la langue maternelle spécifique à une région au cours des trois premières années de l'école primaire n'a pas été facile.

Garba Nahantchi se souvient d'un cas où un parent a confronté une enseignante, lui demandant pourquoi elle parlait la même langue zarma que son enfant à la maison. "Le parent a fait valoir qu'il n'avait pas inscrit son enfant à l'école pour qu'il apprenne la langue qu'il connaissait déjà".

Les fonctionnaires appelés à intervenir ont eu du mal à le convaincre que lire et écrire dans la langue zarma est une compétence qui mérite d'être apprise.

La barrière du Français franchie

La politique gouvernementale introduite en 2012 rend obligatoire l'utilisation de la langue maternelle parlée par les élèves à la maison comme langue d'instruction dans les premières années d'enseignement.

"Nous enseignons à un enfant de la première à la troisième année dans sa langue maternelle. Bien que le français soit toujours enseigné, ce n'est pas la langue d'enseignement prédominante", explique Garba. "Lorsqu'un enfant atteint la quatrième année, 50 % de l'enseignement se fait en français, le reste dans la langue maternelle de l'enfant".

Cette politique a été mise en œuvre dans 500 écoles du pays après son introduction. Sur les dix langues parlées dans le pays, huit ont été sélectionnées pour le programme.

Une longue transition

Le Niger a envisagé l'idée d'utiliser la langue maternelle comme moyen d'enseignement pour l'éducation préscolaire depuis les années 1970.

"Depuis 2012, cette méthode d'enseignement n'a été mise en œuvre que dans certaines écoles", a déclaré Mallam Kassoum Issa, un instituteur à la retraite, à TRT Afrika.

Les autorités du pays, où le français reste la langue officielle, estiment que la politique fonctionne malgré les difficultés rencontrées.

Des études comparant les écoles traditionnelles (françaises), les écoles franco-arabes et les écoles bilingues (où les élèves apprennent dans leur langue maternelle et en français) révèlent que ces dernières sont les mieux placées en termes de qualité d'apprentissage. Les écoles où seul le français est utilisé sont les moins bien classées, selon le Partenariat mondial pour l'éducation.

"Sur les quelque 21 000 écoles primaires que compte le pays, le programme d'enseignement dans la langue maternelle est mis en œuvre dans 5 000 d'entre elles", précise Garba. "D'ici à 2027, nous espérons que le gouvernement rendra le programme applicable à toutes les écoles du pays au niveau de la première année de l'enseignement primaire", ajoute-t-il.

Une longueur d'avance

Nicholas Dominique, un produit de l'expérience nigérienne précoce d'enseignement dans la langue maternelle, estime que cette politique lui a donné une longueur d'avance dans sa carrière.

Analyste de sécurité spécialisé dans la région du Sahel, il a suivi cet enseignement au cours de ses trois premières années à l'école Hausa de Maradi. "Chaque fois qu'il y avait un examen, ceux qui commençaient par le haoussa réussissaient toujours mieux que ceux qui commençaient leurs études en français", a-t-il déclaré.

Outre le haoussa et le français qu'il a appris au Niger, M. Nicholas parle l'anglais, qu'il a étudié à l'université dans le pays voisin, le Nigeria. Selon les parties prenantes, la politique éducative du Niger ne minimise pas l'importance de l'apprentissage des langues étrangères. Au contraire, elle privilégie le rôle de la langue maternelle dans l'éducation précoce.

Selon Issa, si les élèves sont en mesure d'apprendre dans leur langue maternelle, ils disposeront d'une base solide pour toute langue étrangère : "Au lieu d'être considérées comme des rivales, les langues maternelles utilisées dans l'éducation préscolaire formeront une paire de jumeaux avec la langue française".

Le Dr Nicholas préconise une campagne de sensibilisation visant à faire adhérer les parents à cette politique, en mettant l'accent sur les avantages dont bénéficieront leurs enfants à l'avenir.

Il reste à voir quel sera le succès de cette politique lorsqu'elle sera appliquée dans les écoles de tout le pays d'Afrique de l'Ouest, notamment en termes d'alphabétisation et de progrès de l'éducation.