Le groupe terroriste PKK/YPG, soutenu par les États-Unis, et ses affiliés continuent de recruter des enfants soldats pour la guerre dans le nord de la Syrie et de l'Irak, a déclaré le ministère de la défense du gouvernement provisoire syrien dans un rapport.

De nombreux enfants arabes et turkmènes de l'est de la Syrie ont été kidnappés et forcés à rejoindre le groupe terroriste PKK/YPG ainsi que ses affiliés, tels que les FDS et la Jeunesse révolutionnaire, indique le rapport.

L'organisation terroriste et les groupes qui lui sont liés ont recruté un grand nombre d'enfants syriens et les ont ensuite transportés dans le nord de l'Irak pour qu'ils rejoignent les rangs du PKK.

Citant des données des Nations unies, le rapport indique que l'organisation terroriste PKK/YPG et ses affiliés comptaient plus de 700 enfants soldats. Le nombre de membres mineurs était de 1 696 en 2022.

Le gouvernement provisoire syrien interdit les enfants soldats

En mai 2020, le ministère de la défense du gouvernement provisoire syrien a publié un décret interdisant l'enrôlement de jeunes dans l'armée nationale syrienne (ANS).

Le décret interdit aux unités et aux dirigeants de l'ANS d'engager des enfants dans tout rôle militaire ou civil, une pratique déjà interdite par le droit international. La violation de ces interdictions entraînera des sanctions pénales, a ajouté le ministère.

Une armée formée au droit international humanitaire

En outre, l’ANS poursuit activement les mesures de réforme avec plusieurs brigades et divisions qui ont signé des accords avec des projets de droit international humanitaire, notamment pour dispenser aux membres des forces armées une formation constante et rigoureuse.

Entre août 2021 et janvier 2023, l’ANS a organisé 85 cours de droit humanitaire, la formation étant assurée par l'Appel de Genève, une organisation humanitaire internationale ayant pour but l’amélioration de la protection des civils dans les zones où des acteurs armés non étatiques sont actifs ou contrôlent le territoire. Pendant cette période, 1480 personnes ont bénéficié de cette formation, a annoncé le ministère ajoutant qu'au cours de la même période, l’ANS s'est associée à des organisations telles que Afaq, Ward Al Balad Organisation, Benevolent Seed Humanitarian, Human Rights Guards Organisation, et ORSAM dans le cadre d'initiatives liées au droit humanitaire et au droit international.

Au moins 15 000 membres de l'armée nationale syrienne de différents grades ont suivi une formation grâce à ces collaborations.