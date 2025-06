S'adressant à la nation dimanche soir, Ramaphosa a déclaré que son pays aspirait à des relations de coopération avec tous les pays en vue d'assurer la paix et le développement dans le monde.

C'est pour cette raison que l'Afrique du Sud est membre du Mouvement des non-alignés, un forum de 120 pays qui s'abstiennent de s'aligner officiellement sur ou contre une grande puissance, a-t-il déclaré dans un discours prononcé à la veille du 15e sommet des BRICS, qui se tiendra à Johannesburg du 22 au 24 août.

Les BRICS sont un bloc de pays émergents comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Les BRICS représentent actuellement un quart de l'économie mondiale, un cinquième du commerce international et plus de 40 % de la population du globe.

Selon Cyril Ramaphosa, la décision de son pays de ne pas s'aligner sur une quelconque puissance mondiale ne signifie pas pour autant la neutralité sur les questions de principe et d'intérêt national.

"C'est pourquoi nous resterons solidaires des luttes des peuples de Palestine et du Sahara occidental", a-t-il déclaré.

Ramaphosa a déclaré que l'Afrique du Sud est pleinement attachée à la Charte des Nations Unies, notamment au principe selon lequel tous les membres doivent régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques.

La récente initiative de paix africaine menée avec l'Ukraine et la Russie a permis aux dirigeants africains de s'engager et de continuer à s'impliquer dans les processus visant à garantir que les enfants qui ont été retirés de leurs foyers en Ukraine soient rendus à leurs familles et à assurer l'échange des prisonniers de guerre, a-t-il ajouté.

"Nous continuons à participer aux pourparlers concernant la réouverture de la mer Noire afin de faciliter la circulation des céréales", a-t-il poursuivi.

Le président Ramaphosa a indiqué que l'Afrique du Sud était fermement convaincue que le dialogue, la médiation et la diplomatie étaient les seules voies envisageables pour mettre un terme au conflit actuel et parvenir à une paix durable.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi participeront au sommet des BRICS.

Le président russe Vladimir Poutine sera représenté par le ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Le président Xi arrivera en Afrique du Sud lundi, un jour avant le début du sommet, pour sa quatrième visite d'État dans le pays.

Cyril Ramaphosa a précisé que plus de 30 chefs d'État et de gouvernement de toute l'Afrique participeraient au sommet.