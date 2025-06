Surnommé "Bijuli Prasad" l'éléphant avait été capturé à l'état sauvage alors qu'il était un jeune mâle et avait ensuite été amené à travailler dans des plantations de thé dans le district de Sonitpur, dans l'État d'Assam, à l'est de l'Inde, jusqu'en 2018.

"Les éléphants domestiques peuvent vivre jusqu'à 80 ans, à condition d'être bien soignés", a déclaré Kushal Konwar Sarma, vétérinaire spécialiste des éléphants, qui s'est occupé de Bijuli Prasad à la fin de sa vie.

"Toutes les dents de l'éléphant sont tombées à cause de l'âge et il ne pouvait plus manger", a expliqué le vétérinaire spécialiste des éléphants. "J'ai changé son régime alimentaire et demandé aux soigneurs de lui donner de la nourriture bouillie, principalement du riz et du soja à haute teneur en protéines, a expliqué Kushal Konwar Sarma visiblement ému.

Réputé pour sa force, Bijuli Prasad avait l'habitude "d'arracher de vieux théiers et de défricher des zones forestières avec facilité. L'un de ses faits d'armes les plus connus est celui d'avoir, un jour, repoussé des assaillants qui tentaient de s'emparer de ses longues défenses, a rapporté The Times of India.

Il avait été mis à la retraite dans la plantation de thé de Behali, en Assam, où il est décédé lundi. Drapé de fleurs, Bijuli Prasad a été enterré selon les rites hindous par un prêtre, puis enterré.

Le directeur adjoint de Behali, Ujjal Basnet, a déclaré au Times of India que l'éléphant avait été la "fierté" de l'entreprise.

Dans la nature, les éléphants d'Asie vivent généralement jusqu'à la cinquantaine, bien que les données exactes soient rares, selon le Smithsonian Conservation Biology Institute, basé aux États-Unis. Le plus vieil éléphant connu est mort à l'âge de 86 ans à Taïwan, au zoo de Taipei, en 2003, selon le Livre Guinness des records.

Appelé "Lin Wang" ou "Grand-père Lin", l'éléphant d'Asie a transporté des provisions à travers ce qui était alors la Birmanie pour les forces japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale.