Par Charles Mgbolu

Les rois locaux portent des insignes symboliques et des mascarades traditionnelles, et descendent dans les rues dans une démonstration vibrante de culture et d'acrobaties lors du festival New Yam, un élément clé de la tradition du peuple Igbo du sud-est du Nigeria.

Ce spectacle traditionnel fait partie du festival annuel New Yam qui marque le début et la fin de la saison agricole. À bien des égards, c'est une célébration de la vie, des réalisations communes, de la culture partagée et du bien-être de la communauté.

La cérémonie commence par une prière collective, suivie par la participation de la communauté à l'igname fraîchement récoltée. Les tubercules sont rôtis, trempés dans de l'huile de palme et arrosés de bière locale.

Au cours de la dernière décennie, le festival a transcendé la géographie, étant célébré avec la même vigueur par la diaspora – des États-Unis à la Chine continentale.

"Nous célébrons ce festival chaque année depuis maintenant 11 ans", a déclaré à TRT Afrika le chef Godwin Anyaogu, président général d'Ohaneze Ndi Igbo au Ghana, une organisation culturelle igbo.

« Chaque année, nous affirmons avec force que nous sommes extrêmement fiers de notre culture et de notre mode de vie. Le New Yam Festival est spécial pour nous, Igbos, car il représente l'assurance de la récompense d'un travail acharné. Nous passons des mois à travailler dur et cultiver, et maintenant nous nous réjouissons parce que nous avons une récolte abondante", explique-t-il.

Un héritage précieux

Le festival autour de l'igbo, un évènement incontournable de la région, est l'activité culturelle la plus importante en Igboland – un rendez-vous de marque qui traverse les communautés représentées par plus de 30 dialectes, selon le Centre international de technologie linguistique.

Dans la mythologie du peuple Igbo, la terre (appelée Ala dans le dialecte Igbo) est une déesse puissante, dirigeante des enfers et gardienne de la fertilité. La légende raconte que la Terre Mère a offert au peuple Igbo une riche récolte d’igname.

Il n’est donc pas étonnant que l’igname joue un rôle essentiel dans le palais mythique des Igbo. On pense qu’il a été servi aux rois, qu’il a aidé à lever les malédictions et qu’il a été présenté comme un sacrifice dans les croyances polythéistes locales.

L'obtention d’une riche récolte d’igname est également symbolique, signalant que l’année sera fructueuse pour d’autres cultures qui seront récoltées au cours de la saison.

Lors du New Yam Festival, les investisseurs, les bonnes actions et autres réalisations au sein de la communauté sont également reconnus. Les titres de chefferie sont décernés à des individus méritants, en particulier aux entrepreneurs qui ont bâti des industries et créé des opportunités pour la population locale.

"Traditionnellement, les festivités devraient avoir lieu sur le sol igbo natal, mais la plupart des Igbos qui construisent leur vie ailleurs ne reviennent généralement pas. Ainsi, le festival a considérablement évolué dans ses caractéristiques pour pouvoir être célébré n'importe où dans le monde", explique le professeur. Chigozie Nnabuihe, maître de conférences en langue et culture Igbo à l'Université de Lagos, Nigeria.

Dans la culture Igbo, le fait de ne pas célébrer l'événement annuel est considéré comme une offense grave ou un acte d'ingratitude susceptible d'affecter les chances de passer une bonne année.

Influence occidentale

Comme de nombreux événements culturels africains, le New Yam Festival nage à contre-courant d’une puissante vague de défis.

Les systèmes météorologiques imprévisibles continuent de paralyser le monde, alors le crédit des récits mythologiques diminue. Le premier impacte les rendements de la récolte de l’igname et le second la fréquentation du festival.

"Oui, nous ressentons l'impact du changement climatique sur nos rendements. Ce n'est pas propre à nos terres. Cela se produit partout dans le monde", déclare Anyaogu.

« Les pluies ne sont plus aussi fortes qu'avant et les agriculteurs ont enregistré une forte réduction des rendements de leurs récoltes. Cependant, nous gardons espoir que cela n'arrivera jamais au point de famine pour notre population.

Un autre défi est celui de l’occidentalisation qui fait des incursions lentes mais régulières dans les marques culturelles africaines. De nombreux adolescents des villes ont entendu parler de festivités comme le New Yam Festival, mais à mesure qu'ils suivent le monde du divertissement eurocentrique, l'intérêt pour le festival de l'igname diminue.

L’instabilité économique est un autre facteur qui entraîne des centaines de milliers de migrations chaque année, ayant à son tour un impact sur les référentiels culturels tels que les festivals.

Attraction des médias sociaux

Rien qu'en 2022, le service nigérian de l'immigration a déclaré que plus de 1,8 million de passeports internationaux avaient été délivrés, soit le chiffre le plus élevé en une seule année au cours des sept dernières années.

Si cela continue avec une telle intensité, des événements culturels comme le New Yam Festival pourraient être en danger, estiment les experts. Ceci est particulièrement préoccupant à la suite d’un avertissement de l’UNESCO en 2012 selon lequel la langue igbo est en danger.

Mais Anyaogu considère que le festival New Yam joue un rôle clé en aidant à maintenir les braises culturelles de la région allumées, quels que soient les défis de l'époque.

« L'érosion de la tradition est une préoccupation majeure, et c'est pourquoi nous déployons chaque année un effort supplémentaire pour intensifier les célébrations autour de la fête de l'igname. Nous devons nous élever au-dessus du bruit qui distrait nos enfants et continuer à être visibles et pertinents auprès des enfants eux."

Les éditions récentes du festival ont rencontré les jeunes là où ils se trouvent : sur TikTok, Facebook, Instagram et tous les autres grands réseaux sociaux.

Patrick Adigwe, de la communauté Ibusa de l'État du Delta, au Nigeria, ne manque jamais de diffuser l'événement sur YouTube. "Cela (diffusion via les réseaux sociaux) est important car nous devons transmettre cette tradition à la génération à venir. Le festival est plus qu'un simple festival pour nous ; c'est notre arme de survie", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

Le professeur Nnabuihe a une vision plus philosophique de la place de la tradition dans l’ordre moderne des choses. "De nouvelles pousses jailliront toujours de l'endroit où un arbre puissant est tombé. C'est le cours naturel de la vie", dit-il.

"Nous continuons d'avoir un nombre important de jeunes qui sont toujours très soucieux de la culture, quelles que soient l'époque et les tendances dans lesquelles ils se trouvent. Ce sont eux qui continueront à exercer une influence et à diffuser le message du New Yam Festival et d'autres festivals africains.