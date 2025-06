Plus de 6,6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi 23 août pour des élections présidentielle, législatives et locales au Zimbabwe.

Les Zimbabwéens vont élire également de nouveaux conseillers et membres du Parlement.

"Les opérations d’enrôlement des électeurs ont permis d’enregistrer de nouveaux et d’actualiser le fichier électoral. Plus de 450 000 personnes ont été inscrites au cours de l'exercice, ce qui porte à 6 623 511, le nombre total d'électeurs pour les prochaines élections", avait annoncé la semaine dernière la présidente de la Commission électorale du Zimbabwe, Priscilla Chigumba.

Pour la présidentielle, le duel s'annonce chaud entre les deux principaux candidats -les mêmes qu'en 2018-, le président sortant Emmerson Mnangagwa (80 ans) du parti au pouvoir Zanu-PF et Nelson Chamisa (45 ans) à la tête du plus grand parti d'opposition, la Coalition des citoyens pour le changement - ou la "Triple C".

Remportée de justesse par Emmerson Mnangagwa, qui a succédé à l'homme au long règne Robert Mugabe à la faveur d'un coup d'Etat, la présidentielle de 2018, qualifiée de truquée par l'opposition, fut suivie de manifestations dans la capitale Harare, violemment réprimées par les forces de sécurité, et ayant fait six morts.

En avril dernier, Mnangagwa s'était engagé à organiser des élections libres et équitables, exhortant les Zimbabwéens à "dire non à la violence, avant, pendant et après" le scrutin.

Deux mois auparavant, le Parlement du pays avait adopté une loi interdisant aux organisations de la société civile de s'engager dans la politique, suscitant l'indignation des groupes de défense des droits de l'homme et de la communauté internationale.

A noter que le président est élu à la majorité absolue. Si aucun candidat ne remporte 50 % des voix plus une, un second tour est organisé. Selon un communiqué rendu public par la Commission électorale du Zimbabwe, les résultats définitifs de la présidentielle de 2023 seront officiellement proclamés dans les cinq jours suivant le scrutin, rapporte ce mercredi le site d'information iHarare.

Cette élection déterminera également la nouvelle composition du Parlement, qui compte 350 sièges, et de plus de 1 900 conseils locaux.

Le vote a été retardé dans la plupart des bureaux de vote de la capitale Harare, en raison de l'absence de certains matériels de vote tels que l'encre indélébile et les bulletins de vote des conseils.

De longues files d'attente de votants étaient visibles dans des communes comme Kuwadzana, Glen View, Dzivarasekwa et Budiriro.