Par Makhosonke Buthelezi

Après le 5e Sommet des jeunes sur l'énergie des BRICS à Johannesburg au début du mois, les représentants de la jeunesse des pays BRICS et des pays du Sud se sont engagés à être la voix de la raison pour faire progresser la sécurité et l'accès à l'énergie

La rencontre de deux jours a rassemblé plus de 250 délégués d'au moins 17 pays qui ont participé à une série de réunions préparatoires au 15e Sommet des BRICS du 22 au 24 août en Afrique du Sud.

Dans son discours d'ouverture, le directeur général du Département des ressources minérales et de l'énergie (DMRE), M. Jacob Mbele, a décrit le sommet comme « une opportunité de créer une dynamique et de renforcer le dialogue, en accélérant l'accès universel à l'énergie et en améliorant l'utilisation de technologies énergétiques efficaces et propres ».

Cela survient alors qu’environ 600 millions d’Africains n’ont pas encore accès à une énergie propre et fiable.

Un avenir prospère

À travers une déclaration bien réfléchie, la jeunesse des BRICS a appelé les chefs d'État membres des BRICS et les dirigeants d'autres pays et organisations, entre autres, à relever les multiples défis énergétiques auxquels le continent africain est confronté.

Ils devraient également soutenir le développement et la mise en œuvre équitable des solutions BRICS pour l'Afrique dans les domaines de la recherche, du développement des compétences, de l'entrepreneuriat, du transfert de technologies énergétiques, des échanges d'étudiants et des partenariats de projets où les jeunes seront au premier plan.

"Nous sommes fermement déterminés à proposer des solutions énergétiques durables tangibles qui nous propulsent vers la réalisation du programme des ODD et favorisent un avenir plus vert et plus prospère pour nos nations, les pays du Sud et le monde entier", a déclaré le jeune.

"Nous exhortons la communauté internationale à honorer les engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris et à fournir un soutien financier supplémentaire, un transfert de technologie et une assistance au renforcement des capacités aux pays du Sud dans leur recherche de solutions énergétiques durables", ont-ils ajouté.

Pendule oscillant

Comme prévu, la transition énergétique juste était également d'actualité. C'est alors que les débats en Afrique et dans le monde se poursuivent sur la signification et l'application de ce concept. Du point de vue des BRICS, les jeunes BRICS croient que le processus doit être géré de manière systématique qui ne laisse personne de côté.

"Nous encourageons l'adoption d'approches systémiques dans la transition énergétique qui non seulement répondent aux objectifs climatiques, mais garantissent également la sécurité et la résilience énergétiques."

En tant que pays hôte, l’Afrique du Sud, à travers le DMRE, a souligné que la transition énergétique juste doit être comprise comme un voyage qui doit prendre en compte la croissance économique et les besoins de développement de chaque pays, et non comme un pendule qui oscille d’une direction à l’autre.

Elle doit mettre au cœur de ses préoccupations la vie et les moyens de subsistance des communautés tout en veillant à ce que justice soit rendue.

L'auteur, Makhosonke Buthelezi, est le directeur en chef du Sommet des jeunes sur l'énergie des BRICS.

Avertissement : Les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, points de vue et politiques éditoriales de TRT Afrika.