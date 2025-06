Par Brian Okoth

Evgeniy Prigojine contrôlait une armée parallèle, un groupe paramilitaire, qui exerçait un pouvoir immense en Russie et au-delà.

Outre l'armée russe, le groupe de combattants de Prigojine, Wagner, combattait au nom de la Russie en Ukraine.

Le groupe serait composé de 20 000 à 50 000 soldats entraînés, stationnés dans certains pays d'Afrique et dans certaines parties de l'Europe.

Fin juin, les hommes de Prigojine ont fait la une des journaux du monde entier lorsqu'ils ont tenté de se mutiner contre l'administration du président russe Vladimir Poutine.

Ils ont accusé les principaux responsables de l'armée russe de maltraiter les combattants de Wagner en Ukraine.

Le groupe de paramilitaires s'est rétiré de ses positions en Ukraine et a commencé à marcher vers Moscou, ce qui a attisé les tensions en Russie.

Marche annulé

Alors qu'il restait 200 kilomètres à parcourir pour atteindre Moscou, Prigojine a annoncé que son groupe avait annulé la décision d'organiser une mutinerie contre Poutine après que le dirigeant russe soit intervenu et se soit engagé à s'occuper du bien-être des combattants de Wagner.

Des sources suggèrent qu'un accord a été conclu pour que Prigojine s'installe dans le pays voisin, la Biélorussie. Les médias russes ont rapporté qu'il opérait depuis Minsk, la capitale de la Biélorussie.

De temps à autre, il faisait la une des journaux lorsque ses clips audio ou vidéo faisaient surface sur les médias sociaux.

Dans ces clips non datés, on l'entend motiver ses soldats à se battre et à montrer leur efficacité au monde.

En juillet, une vidéo de Prigojine a été diffusée, dans laquelle on le voit dire à ses troupes de planifier un "nouveau voyage en Afrique".

"Sa mort"

C'est en Afrique que sa dernière apparition publique a été enregistrée avant sa mort, mercredi. L'autorité russe de l'aviation civile a déclaré le 23 août que M. Prigozhin était mort dans un accident d'avion avec neuf autres personnes.

Le mardi 22 août, son clip vidéo, tourné alors qu'il se trouvait au Mali, a été mis en ligne.

Il a déclaré que le groupe Wagner menait des opérations de reconnaissance et de recherche et "rendait la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre".

En Afrique, le groupe Wagner serait très présent en République centrafricaine (RCA), au Mali et au Soudan.

Le groupe se maintiendrait en offrant sa protection en échange d'argent ou de produits de valeur tels que des gisements d'or et de diamants. Dans certains cas, il se livre à des échanges commerciaux avec les gouvernements.

Des estimations non confirmées indiquent que le groupe Wagner tire près de 3 milliards de dollars d'activités liées à la sylviculture et à l'exploitation de mines d'or en République centrafricaine (RCA), où la présence du groupe est signalée.

Ex-prisonnier

Prigojine a fondé le groupe Wagner en 2014, ce qui en fait la première et la plus grande société militaire privée liée à l'État et opérant en dehors de la Russie.

On sait peu de choses sur la vie privée de Prigojine. Selon les médias russes, il a passé la majeure partie de sa vingtaine en prison.

Il a passé neuf ans en prison pour vol, fraude et implication d'adolescents dans des activités criminelles. Il a été libéré au début des années 1990. Il a ensuite ouvert un stand de hot-dogs dans la ville de Saint-Pétersbourg, au nord-ouest de la Russie, ville natale du président Poutine.

Il a ensuite développé son activité de restauration. Il a ouvert le restaurant flottant New Island, où Poutine, alors maire adjoint de Saint-Pétersbourg, se rendait régulièrement.

Grâce aux talents de réseau de Prigojine, d'importantes personnalités du gouvernement russe lui attribuent des contrats de restauration lucratifs. Il sert des écoles, des hôpitaux et l'armée.

Ses relations avec Poutine se sont encore développées, ce qui lui a valu le surnom de "chef de Poutine".

Contrats d'affaires

En 2010, M. Poutine a aidé M. Prigojine, qui a le sens des affaires, à ouvrir une usine qui aurait été construite grâce à des prêts accordés par une banque d'État.

Rien qu'à Moscou, l'entreprise de Prigojine, Concord, a remporté des millions de dollars de contrats pour la fourniture de repas dans les écoles publiques. Il a également fourni des services de restauration au Kremlin.

Sa relation avec Poutine a été mise en lumière en 2017, lorsque l'opposant Alexei Navalny a accusé les entreprises de Prigojine d'avoir enfreint les lois antitrust en soumissionnant pour quelque 387 millions de dollars de contrats du ministère de la défense.

Les pays étrangères, y compris les États-Unis, n'étaient pas à l'aise avec les opérations de Prigojine, en particulier avec l'entreprise de soldats à louer Wagner qu'il dirigeait.

Le groupe Wagner a été accusé, entre autres, de manipuler les résultats électoraux dans les pays en développement d'Afrique.

Prigojine est né le 1er juin 1961 à Leningrad, dans le nord-ouest de la Russie. Il laisse une veuve, Lyubov Prigojina, et deux enfants adultes.