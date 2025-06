L'Autorité égyptienne du canal de Suez a annoncé le retour du trafic maritime à la normale dans le canal, après avoir remorqué deux pétroliers qui sont entrés en collision mercredi à l'aube.

Dans un communiqué, l'Autorité a annoncé, même jour, le retour à la normale des mouvements de navigation dans le canal et a joint des photos de plusieurs navires et de pétroliers traversant la voie de navigation, sans fournir de plus amples détails.

Plus tôt dans la journée de ce mercredi, le chef de l'Autorité du canal de Suez, Oussama Rabie, a déclaré, par voie de communiqué, que les équipes techniques du canal s'occupent des dysfonctionnements subis par un pétrolier et un méthanier lors de leur traversée du canal.

Oussama Rabie a ajoutré que les remorqueurs de sauvetage maritime de l'Autorité ont réussi à faire face immédiatement aux urgences de navigation et aux dysfonctionnements techniques que les deux navires avaient subis, lors de la traversée du canal dans le cadre du convoi Nord.

Il a expliqué qu'une légère collision s'est produite entre le méthanier BW LESMES et le pétrolier suivant BURRI.

La collision a eu lieu lors d’un arrêt brutal du méthanier BW LESMES dans le canal de navigation, après avoir subi un dysfonctionnement technique qui lui a fait perdre sa capacité à gouverner, l'intensité du courant a par la suite provoqué la collision avec le tanker BURRI.

Le pétrolier BW LESMES battant pavillon de Singapour mesure 295 mètres de long, 46 mètres de large avec un tonnage de 121 000 tonnes. Le pétrolier BURRI mesure, pour sa part, environ 250 mètres de long, sur 44 mètres de large, avec un tonnage est de 67 000 tonnes.