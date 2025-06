Par Ferdinand Mbonihankuye

Le club automobile du Burundi (CAB) a organisé du 18 au 20 août 2023, un rallye international dans la province de Ngozi.

C’est le retour de la compétition après 30 ans d’absence, offrant une opportunité de promouvoir le tourisme dans ce pays, peu connu sur la scène international.

L’événement, qui constitue une vitrine pour l’image du pays, a été bouffée d'oxygène pour tous les secteurs de la vie économique notamment le tourisme.

Du 18 au 20 août 2023, Ngozi vrombissait en accord avec des bolides du rallye international du Burundi. Le pays attendait son retour depuis des décennies. La précédente édition a eu lieu au Burundi il y a 30 ans.

La compétition a réuni dans la province de Ngozi des pilotes et spectateurs venus de cinq pays à savoir : le Burundi pays hôte, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda ainsi que la Tanzanie.

La ville de Ngozi était en liesse pour accueillir ces joutes. Des bannières publicitaires de sociétés et entreprises opérant dans tous les secteurs étaient visibles des deux côtés des pistes. Les hôtels de la région ont été pris d’assaut par les touristes venus assister à l’événement.

Pour se loger, certains spectateurs ont dû réserver des hôtels dans les autres villes les plus proches comme Gitega et Kayanza. Les débits de boisson de la ville de Ngozi refusaient du monde.

Les gérants des hôtels que nous avons approchés nous ont confié que les prix ont augmenté après l’annonce de cet événement. "Les prix pour les chambres sont revus à la hausse. Une chambre qui était 100 000 BIF (35,5 USD) est passée de 130 000 BIF (46 USD) voire 150 000 BIF (53 USD) pour une nuitée", a dit l’un des géant à TRT Afrika.

Un spectacle à couper le souffle

Les autorités ont procédé au reprofilage des routes et des pistes avant le Rallye international. Tout était fin prêt pour accueillir et assurer le spectacle.

En plus de son rôle régalien d’assurer la sécurité, la police nationale du Burundi (PNB) a aidé dans la gestion de la communication. C’est d’ailleurs l’un des critères exigés pour une telle compétition rallye de niveau international.

Vingt mille (20 000) spectateurs devaient assister à l’événement sans compter les habitants de la province Ngozi.

Les retombées économiques sont estimées à plus 250 000 000 BIF (889 904 ,7USD), d’après les organisateurs.

"Cette compétition a offert une bonne opportunité de promouvoir le tourisme et de vendre l’image du Burundi. Tous les hôtels sont pleins, ce sont donc des revenus qui entrent directement dans la province et la population va en bénéficier à son retour", a fait savoir Floris Mizero, directeur commerciale de la Banque Communautaire et Agricole du Burundi, "BCAB s.a.".

Reaction des habitants de Ngozi

Fabrice Habonimana, le chargé du marketing, communication et media manager de la Brasserie Burundi Brewery, soutient que cet événement a été bénéfique à cette société.

M. Fabrice ajoute que dans les débits de boissons Sangwe1 ou Sangwe 2, les stocks ont été écoulés à plus de 80 %, une formidable hausse par rapport aux jours ordinaires.

Le Rallye international du Burundi 2023 n’a pas profité aux sociétés et entreprises seulement, mais aussi à d’autres catégories de gens. C’est notamment le cas pour Onésime Ntakirutima, un boucher.

"Pendant les jours ordinaires, j’abat une chèvre mais je finis de le vendre au bout de trois jours. Mais le jour du rallye, j’ai abattu deux chèvres", a expliqué M. Ntakirutima à TRT Afrika.

Marie Nihorimbere s’est aussi frottée les mains. Elle a profité de la forte affluence de spectateurs pour louer 14 chaises, empochant 42 000 BIF (15 USD).

Joseph Nduwimana, un conducteur de moto-taxi, ne cache pas non plus sa satisfaction. Il a vu son chiffre d’affaire doubler durant cet événement.

A noter qu’au classement final, l'équipage du Kenya représenté par Peter Karan s'est classé première de cette édition du Rallye international du Burundi. Le podium a été complété par deux pilotes ougandais, arrivés deux et troisième sur la ligne d’arrivée.

Au niveau national, Bukera Valéry a occupé la première place. Différents trophées ont été décernés aux meilleurs concourants.

La délégation du championnat de rallye d'Afrique a salué l'organisation et la qualité des pistes de la vallée de Vyerwa.