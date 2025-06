Par Charles Mgbolu

Alors que le mois d'août se termine lentement, la saison des récompenses musicales pour 2023-2024 commence à se mettre en place, avec des nominations de récompenses pour différentes plateformes de divertissement qui font la une des journaux.

Trace Music, une plateforme panafricaine de musique numérique, a publié la liste des nominés pour ses premières récompenses musicales sur le continent, prévues à Kigali, au Rwanda, le 21 octobre 2023.

Vingt-deux prix sont en jeu, et les nominations concernent des artistes ayant vendu des disques de platine dans plus de 30 pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, des Caraïbes, de l'océan Indien et d'Europe.

Dans la catégorie du meilleur artiste masculin africain, le Nigeria est fortement représenté par Asake, Burna Boy, Davido et Rema.

Toutefois, Diamond Platnumz (Tanzanie), Didi B (Côte d'Ivoire) et K.O. (Afrique du Sud) lui livreront une concurrence féroce.

Dans la catégorie de la meilleure chanteuse africaine, Ayra Starr (Nigeria), Josey (Côte d'Ivoire), Nadia Mukami (Kenya), Soraia Ramos (Cap-Vert), Tiwa Savage (Nigeria) et Viviane Chidid (Sénégal) se disputeront la première place.

La bataille la plus rude se déroulera toutefois dans la catégorie de la chanson de l'année, avec 12 chansons nominées dans cette catégorie très compétitive.

''Last Last'' de Burna Boy, lauréat d'un Grammy, est en lice pour le prix, mais il doit faire face à une rivalité féroce, notamment avec ''Calm Down'' - Rema (Nigeria), ''Sugarcane'' - Camidoh (Ghana), "Peru" - Fireboy DML (Nigeria) avec Ed Sheeran (Royaume-Uni), "BKBN" - Soraia Ramos (Cap-Vert), "Encre" - Emma'a (Gabon), "Cough" - Kizz Daniel (Nigeria) et "Rush" - Ayra Starr (Nigeria), pour n'en citer que ceux-là.

Le Cameroun marque aussi sa présence, avec deux chanteurs, Krys M. et Libianca, nommés dans la catégorie des meilleurs nouveaux arrivants.

Les lauréats des différentes catégories remporteront les trophées des Trace Awards, qui sont des œuvres d'art uniques conçues par la célèbre sculptrice et designer congolaise Dora Prevost.

Les prix musicaux centrés sur l'Afrique ont toujours joué un rôle clé dans la mise en lumière des artistes du continent et dans la présentation de l'excellence et de la diversité de la musique afrocentrique dans des genres tels que l'afrobeat, le dancehall, le hip-hop, l'afro-pop, le mbalax, l'amapiano, le zouk et le kizomba, entre autres.