Par Pauline Odhiambo

Le contraire de la dépendance n'est pas la sobriété, c'est la connexion. Dans une conférence TED qui a fait date et qui trouve un écho chez tous ceux qui ont lutté contre la dépendance, Johann Hari, auteur et conférencier britannico-suisse, explique en toute franchise ce qu'il faut faire pour cesser d'être l'esclave d'habitudes qui détruisent.

C'est une leçon que Tendani Mulaudzi, journaliste sud-africaine de 30 ans, a apprise à ses dépens, en traversant les épreuves d'une bataille de six ans contre la cocaïne avant de retrouver sa vie, sa dignité et tout ce pour quoi elle avait travaillé.

"J'ai commencé à prendre de la cocaïne en 2014, environ 11 mois après la mort de mon père, atteint d'un cancer, et j'avais beaucoup bu pour surmonter cette perte", raconte Tendani à TRT Afrika.

Nous étions sortis boire dans un club avant d'aller chez un ami, qui m'a offert de la cocaïne", dit-elle.

Ce qui avait commencé comme une expérience sociale lors d'une fête entre amis l'a rapidement rendue accro. Tendani, qui était à l'époque en dernière année à l'université du Cap, explique qu'elle avait déjà essayé d'autres drogues "pour une fois", mais qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle deviendrait dépendante.

Avec la cocaïne, la diplômée en médias et production cinématographique est passée d'un état de gêne à un état de confiance. Mais l'enthousiasme est de courte durée. Une fois l'euphorie passée, elle en redemandait.

Tendani a financé sa dépendance avec l'argent qu'elle avait reçu de la police d'assurance vie de son défunt père, et a épuisé les fonds en un an.

"J'avais 20 ans et j'avais l'impression d'avoir des fonds illimités à l'époque. C'est la même année que j'ai abandonné mes études de droit", se souvient-elle.

Un problème répandu

Selon un rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le prix du kilo de cocaïne en Afrique du Sud était compris entre 26 000 et 29 000 dollars américains en 2022.

Bien qu'elle soit illégale, la consommation de cocaïne est très répandue. On estime à 350 000 le nombre de personnes qui consomment quotidiennement de la cocaïne en Afrique du Sud, d'après les données de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (Global Initiative against Transnational Organised Crime).

Pire, l'ONUDC prévoit que le nombre de consommateurs de drogues en Afrique augmentera de 40 % d'ici 2030.

Dans le cas de Tendani, l'éducation a été le seul point positif de son parcours, lui permettant de rester à flot alors même que la toxicomanie faisait des ravages.

Malgré l'augmentation de sa consommation de drogues, elle a poursuivi ses études de journalisme et s'est classée parmi les cinq meilleurs étudiants de sa promotion en 2016.

L'addiction a néanmoins coûté à Tendani plusieurs emplois, et même une relation qui est revenue la hanter des années après sa guérison.

En 2017, elle s'est vu proposer un stage dans un organe de presse. Ses patrons ont remarqué qu'elle était rapide au travail et l'ont rapidement promue à un poste permanent de reporter.

"Je pouvais produire des bulletins d'information en 30 minutes, ce qui les a impressionnés. J'ai donc occupé ce poste pendant environ un an, jusqu'en 2018, lorsque les choses ont commencé à s'envenimer", raconte-t-elle.

En novembre 2018, elle a été confrontée à son rédacteur en chef de l'époque, qui lui a demandé avec insistance si elle avait un problème de toxicomanie.

"J'ai nié, même s'ils avaient des images de moi en train de commander de l'alcool presque quotidiennement".

Se sentant profondément honteuse, Tendani n'est pas venue travailler pendant les cinq jours suivants, jusqu'à ce qu'on la rappelle et qu'on l'exhorte à suivre une cure de désintoxication.

Du dépendant au conseiller

Les données recueillies par l'OMS montrent qu'environ 40 à 60 % des personnes rechutent dans les 30 jours suivant leur sortie d'un centre de traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme en milieu hospitalier, et que jusqu'à 85 % rechutent au cours de la première année.

Un programme de traitement de trois semaines auquel Tendani s'était inscrite en janvier 2019 a échoué après qu'elle a recommencé à boire. Elle a ensuite essayé une maison de vie sobre - une maison gérée par des pairs et conçue pour aider les gens à rester sobres - mais elle a été surprise en train de boire et on lui a demandé de partir.

En Afrique du Sud, la cure de désintoxication est ordonnée par un tribunal en vertu de la loi sur la prévention et le traitement de l'abus de substances. La menace d'une cure de désintoxication ordonnée par le tribunal a finalement contraint Tendani à trouver une solution à long terme à son problème d'addiction.

"J'ai passé six mois au centre de rétablissement Healing Wings à Nelspruit. Au départ, j'étais très réticente, mais on m'a dit que si je n'y allais pas de mon plein gré, je pourrais être condamnée par un tribunal et envoyée en cure de désintoxication pour une durée pouvant aller jusqu'à un an", raconte-t-elle à TRT Afrika.

Tendani était loin de se douter que son séjour de six mois en cure de désintoxication l'amènerait à devenir conseillère dans le même établissement.

"J'ai tellement changé pendant ces six mois que j'ai décidé de rester jusqu'à neuf mois. Ensuite, j'ai décidé d'y faire du bénévolat pendant un an et j'ai fini par y devenir conseillère.

Elle a également commencé à détailler son combat contre la dépendance par le biais de l'écriture créative - une thérapie pour elle-même et une mise en garde pour les autres.

J'ai appris à quel point il est important de rester concentré sur le rétablissement", dit-elle. Tendani a travaillé aux Ailes de Guérison pendant près de deux ans, jusqu'en 2022, date à laquelle elle a quitté le centre pour poursuivre une carrière dans la communication.

Faisant écho à Johann Hari, elle n'a que des mots d'encouragement pour ceux qui luttent contre la dépendance.

"Restez en contact avec votre système de soutien et n'ayez pas honte de demander de l'aide. La sobriété n'est peut-être pas un chemin facile, mais c'est la meilleure chose que j'aie jamais faite pour moi-même."