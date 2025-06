"La WWE est attristée d'apprendre que Windham Rotunda, également connu sous le nom de Bray Wyatt, est décédé jeudi 24 août à l'âge de 36 ans", a déclaré la WWE.

"La WWE présente ses condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Rotunda."

C'est par ces mots que l'une des industries de divertissements les plus connus au monde a annoncé la nouvelle qui surprend encore certains, Bray Wyatt est décédé ce vendredi a 36 ans.

Et c'est le Fightful.com qui a quelques instants après l'annonce de Triple H, directeur de la compagnie, a précisé que le catcher américain avait subi une crise cardiaque imputée aux à des effets de la COVID-19.

Ces effets de la COVID auraient donc exacerbé des problèmes de cœur.

Depuis l'officialisation de son décès, le monde du divertissement en général multiplie les hommages pour cet athlète au corps massif et au sens de la communication rare.

Bray Wayatt était en effet un combattant qui savait mettre en scène ses entrées.

Wyatt, le champion de la WWE 2017, était également connu sous le nom de ''The Fiend ''. Sa dernière performance télévisée a eu lieu au Royal Rumble 2023.

"Connu pour ses performances captivantes et son incroyable présence sur le ring, Wyatt était une superstar déterminante de sa génération", a déclaré la WWE.

Wyatt était le fils de Mike et Stephanie Rotunda.Le grand-père de Wyatt, Robert Deroy Windham (Blackjack Mulligan), son père et deux de ses oncles (Barry et Kendall Windham) ont tous lutté à la WWE.

Son grand-père a également joué au football universitaire à l'UTEP et a assisté à la pré-saison des Jets de New York.