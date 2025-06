La Nouvelle banque de développement créée par les pays des BRICS en 2015 peut aider à financer les projets des pays africains pour relever leurs défis les plus urgents, a déclaré jeudi la présidente de la banque, Dilma Rousseff.

Les pays des BRICS sont de "bons partenaires" pour l'Afrique, a affirmé l'ancienne présidente brésilienne dans un discours à Johannesburg, ajoutant que la banque financerait des projets d'infrastructures physiques et numériques en Afrique, ainsi que des projets éducatifs.

"La Nouvelle banque de développement a le potentiel d'être le chef de file de projets qui répondent aux défis les plus urgents des pays africains", a-t-elle déclaré, soulignant que même si la part de l'Afrique dans les investissements directs étrangers (IDE) est passée de 4,9 % en 2010 à 8,8 % en 2021, elle "peut et doit augmenter encore davantage".

L'un des défis à relever "est l'expansion des mécanismes de paiement, notamment des monnaies locales et d'autres instruments financiers qui pourraient être créés à terme afin de construire un nouveau système financier plus multilatéral et plus inclusif", a-t-elle ajouté.

Mme Rousseff a également souligné la nécessité de mettre en place des projets d'infrastructure communs à plusieurs pays, en rappelant que l'Afrique possède le plus grand potentiel hydroélectrique inexploité au monde.