Les policiers et les agents des douanes ont saisi mercredi dans le port d'Algésiras (sud) "la plus grande cargaison de cocaïne en Espagne à ce jour", à savoir 9,436 tonnes dissimulées "dans un conteneur réfrigéré en provenance d'Équateur et qui voyageait caché dans des caisses de bananes", précise un communiqué des deux services ce vendredi.

Cette opération constitue "un coup sans précédent à l'une des organisations criminelles les plus importantes, au niveau mondial, dans la distribution de cocaïne dont les destinataires étaient les principaux réseaux criminels en Europe", indique le communiqué, sans identifier cette organisation.

Les logos de plus de 30 organisations criminelles européennes, destinataires de l'envoi, ont été détectés dans cette cargaison, ont néanmoins indiqué les services de sécurité espagnols.

L'organisation chargée de ce transport pouvait envoyer 40 conteneurs par mois en Europe et "disposait d'un vaste réseau commercial pour l'expédition de conteneurs de l'Équateur vers l'Espagne", utilisant également le port de Vigo, dans le nord-ouest de l'Espagne expliquent les mêmes services.

L'Espagne, considérée par les services de lutte contre le trafic de drogue, international comme un point de transite pour la distribution de la drogue qui part de l'Amérique du Sud pour l'Europe.