Les entreprises numériques étrangères opérant au Nigeria ont payé 1,3 billion de nairas (près de 1,3 milliard de dollars) d'impôts au gouvernement en un peu plus d'un an, selon les autorités du pays.

Les chiffres du Federal Inland Revenue Service ont été publiés jeudi sur le site web du Bureau national des statistiques du pays.

Les revenus ont été générés par plusieurs entreprises dont Google, Netflix, X, anciennement appelé Twitter, Meta de janvier 2022 à mars 2023. Elles comprennent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu.

En juin 2021, le gouvernement nigérian a interdit Twitter, désormais connu sous le nom de X, après qu'il a supprimé un message du président de l'époque, Muhammadu Buhari.

L'interdiction a été levée au bout de sept mois à la suite d'un accord entre la société de médias sociaux et le gouvernement nigérian, la société acceptant de mieux gérer le contenu des médias sociaux, d'enregistrer ses activités au Nigéria et de conclure un nouvel accord fiscal.

Un accord

À l'époque, le gouvernement fédéral avait également annoncé son intention de taxer les entreprises numériques étrangères opérant au Nigeria.

Ces fournisseurs de services, qui comprennent les sites de streaming vidéo, les plateformes de médias sociaux et les entreprises qui proposent des téléchargements de contenu numérique, sont tenus de payer la taxe numérique au Federal Inland Revenue Service.

Le Nigeria est la plus grande économie d'Afrique et le pays le plus peuplé, avec une croissance numérique rapide.

Grâce à l'internet, les startups du pays et du continent contribuent à la création d'emplois, à l'augmentation des recettes publiques et aux investissements étrangers.