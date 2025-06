La campagne électorale pour les élections municipales et régionales, prévues le 02 septembre en Côte d'Ivoire, a débuté ce vendredi et doit durer une semaine.

À cette occasion, le président de la Commission Électorale Indépendante (CEI), Coulibaly Kuibiert-Ibrahime a appelé la veille , à des élections sans heurts ni tentions.

''faites en sorte que la Côte d’Ivoire, notre cher pays, soit la grande gagnante au sortir de ces échéances électorales'' a-t-il exhorté.

L’enjeu de ces élections couplées qui se tiendront dans toutes les circonscriptions concernées et auxquelles prendront part 30 419 candidats pour les municipales et 5 247 candidats, pour les régionales, est de permettre la désignation des représentants qui tiendront les rênes des collectivités locales et auront la charge du développement local ou de proximité pour les cinq années à venir, souligne le média ivoirien Abidjan.net.